Streichs Lob für die reife Umsetzung eines guten Plans

Nach dem 2:0 in Bochum ist endgültig klar: Der SC Freiburg hat die Klatschen in Wolfsburg und Dortmund eindrucksvoll weggesteckt. Das Ende der Auswärtsmisere in der Liga gelang dank einer reifen Herangehensweise.

Nach den jüngsten Siegen gegen Stuttgart (2:1) und zuvor im Pokal in Sandhausen (2:0) wurde zu Recht festgestellt, dass sich der SC noch auf der Suche nach seiner vor der WM oft präsentierten Topform befindet. Vor allem spielerisch fehlte noch ein gutes Stück, weil die Umsetzung der einstudierten Abläufe und die Intensität nicht immer auf dem erforderlichen Niveau waren.

In Bochum stand die spielerische Komponente bewusst nicht im Vordergrund - wohl der größte Schlüssel zum Erfolg. "Wir sind nicht das große Risiko gegangen, immer zu probieren uns rauszukombinieren", räumte Christian Streich am frühen Samstagabend "ganz ehrlich" ein. Man habe sich vorgenommen, den erwartbaren Fight beim VfL anzunehmen.

"Ich habe den Jungs gesagt, wenn sie zwei, drei Prozent zu wenig machen, rollte eine Welle nach der anderen. Dann werden wir nicht bestehen und verlieren, wie andere Mannschaften in Bochum", erzählte Streich von seiner Vorbereitung. Seine Mannschaft hatte verstanden, begegnete den Bochumern kämpferisch mindestens auf Augenhöhe.

"Ich muss der Mannschaft ein Kompliment machen", sagte Streich und sprach das Lob vor allem für die griffige Zweikampfführung und das hohe läuferische Engagement aus. Der SC-Trainer hob aus einem guten Kollektiv exemplarisch den präsenten Lucas Höler hervor, der nicht nur traf, sondern auch mit vielen Läufen nach hinten die Chancen im Kampf um zweite Bälle nach den langen Schlägen von VfL-Keeper Manuel Riemann erhöhte.

Standardsituationen bleiben Freiburgs große Stärke

In den entscheidenden Momenten spielte das SC-Team zudem seine höhere spielerische Klasse aus. Wie beim 2:0 durch Höler, das Grifo mit einem wunderbaren Steilpass von der Mittellinie auf Michael Gregoritsch eingeleitet hatte. Der Stürmer ermöglichte Keven Schlotterbeck im Zweikampf nur eine zu kurze, flache Klärung nach außen mit der Fußspitze. Dort stand nach einem guten, das Zentrum öffnenden Laufweg Kapitän Christian Günter, der mit starker Flanke Hölers Kopfball vorbereitete.

Der Dosenöffner in der weitgehend auf Augenhöhe geführten Partie war allerdings mal wieder eine Standardsituation - seit Jahren die große Stärke der Freiburger. Das stellte auch VfL-Trainer Thomas Letsch heraus: "Speziell gegen den SC Freiburg entscheiden Kleinigkeiten. Jetzt können wir anfangen, was haben wir falsch gemacht. Aber man muss auch sagen: sensationeller Eckball von Grifo, gute Abläufe, dann rappelt’s." Auch weil SC-Leihgabe Schlotterbeck schwach gegen Gregoritsch verteidigte - Fehler gehören eben meistens doch dazu.

Mit dem dritten Freiburger Sieg im sechsten Ligaspiel 2023 endeten zwei Serien. Die Auswärtsmisere des SC, der in der Liga in Dortmund (1:5) und Wolfsburg (0:6) sowie vor der WM-Pause in Leipzig (1:3) in Serie harte Wirkungstreffer kassiert hatte. Und die beeindruckende Heimserie des VfL, der jüngst Hoffenheim, Hertha und vor der WM-Pause Gladbach, Union und Frankfurt besiegt hatte.

"Top-Mannschaften wie Union oder Frankfurt haben verloren"

Mit der Herangehensweise, "dass auch technisch beschlagene Spieler in jeden Zweikampf voll reingehen müssen", habe man überhaupt erst die Möglichkeit gehabt, in Bochum zu bestehen, sagte Streich: "Top-Mannschaften wie Union oder Frankfurt haben es nicht geschafft und verloren. Daher bin ich sehr zufrieden, auch wenn wir uns bewusst sind, dass es ein 50:50-Spiel war."

Eines, nach dem das Streich-Team das langjährige Saisonziel, die 40-Punkte-Marke, erreichte. So früh gelang das dem SC mit dem 57-Jährigen als Trainer zuvor noch nie. Nur einmal, in der bisherigen Vereinsrekordsaison 1994/95, als die Freiburger unter Volker Finke letztlich Dritter wurden, standen sie nach 21 Partien auch bei zwölf Siegen, vier Remis und fünf Niederlagen.

In den übrigen 13 Spielen geht es jetzt darum - ob es die SC-Verantwortlichen offiziell als Ziel formulieren oder nicht - den Platz in den Top6 zu verteidigen und am Ende vielleicht sogar ein Königsklassenticket zu ergattern. Die umgerechnet 66 Punkte von Finkes 95er Team würden die Chancen darauf bedeutend erhöhen.