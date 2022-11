Streichs Kompliment an den Gegner - Sorgen um Schade

Gegen einen "sehr starken Gegner" holte der SC Freiburg in Aserbaidschan einen Punkt. SCF-Trainer Christian Streich verteilte nach der Partie Komplimente. Sorgen macht er sich dagegen um Kevin Schade.

Trotz großer Rotation und anfänglicher Probleme nimmt der SC Freiburg einen Punkt beim 1:1 gegen Qarabag Agdam aus Aserbaidschan mit zurück in den Breisgau. Mit einer auf zehn Positionen veränderten ersten Elf tat sich der Sport-Club weitgehend schwer - hatte aber vor allem das Spielglück auf seiner Seite. Insgesamt viermal entschied der VAR zugunsten der Breisgauer.

"Wir haben heute gegen einen sehr starken Gegner gespielt. Am Ende muss man sagen, dass wir einen glücklichen Punkt geholt haben", sagte SCF-Coach Christian Streich nach der Partie. Qarabag machte der Trainer "ein großes Kompliment". In der Tat hatte der aserbaidschanische Meister und Pokalsieger den Bundesliga-Dritten ordentlich beschäftigt. Der verwandelte Elfmeter von Nils Petersen entsprang einem der wenigen Vorstöße des Sport-Club in der ersten Hälfte.

Platzverweis könnte Folgen haben

Allerdings fehlte Qarabag meist die Kaltschnäuzigkeit vor dem Tor. In Unterzahl schwanden zudem die Kräfte und so reichte es am Ende nur noch zum Ausgleich in der Nachspielzeit. Für einen faden Beigeschmack könnte allerdings die Szene, die zum Platzverweis führte, sorgen. Verteidiger Kevin David Medina sprang von der Seite mit der Sohle in Kevin Schade, der auch beim Elfmeter hart gefoult wurde, hinein. Auf gut einem halben Meter Höhe traf der Verteidiger den Freiburger brutal am rechten Bein - und sah nach VAR-Einsatz völlig zu Recht die Rote Karte.

Bereits in Hälfte eins hatte Medina gegen Noah Weißhaupt zu einer "Alles-oder-nichts"-Grätsche angesetzt, da aber gerade so den Ball gespielt. In Minute 59 nicht. Schade musste direkt nach dem Foul verletzt ausgewechselt werden.

Über die Schwere der Verletzung war am Donnerstag-Abend noch nichts bekannt. Nach den ersten Eindrücken vor Ort sieht es aber so aus, als habe Schade großes Glück gehabt und sich nicht schwerer verletzt. Aber Gewissheit wird es erst nach weiteren Untersuchungen zu Hause in Freiburg geben.