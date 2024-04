Streichs Kniffe und die große Erleichterung

Bei seiner acht Spiele währenden Abschiedstournee will sich Christian Streich so gut es geht aufs Wesentliche konzentrieren und natürlich erfolgreich sein. Das klappte beim 3:0 in Gladbach auf Anhieb - auch wegen seiner Kniffe bei ungünstigen Voraussetzungen.

Freiburg gewann Spiel eins bei Christian Streichs Abschiedstour - zur Freude des Trainers. IMAGO/Steinsiek.ch