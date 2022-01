Streichs Joker in Dortmund: Schwung und Lehrgeld

Beim 1:5-Debakel gegen Borussia Dortmund schöpfte Freiburgs Trainer Christian Streich wie fast immer sein Wechselkontingent aus. Zwei Akteure konnten für sich werben, zwei Youngster zahlten dagegen Lehrgeld und der Rekordtorjäger bekam ein paar Minuten.

Die Aufgabe war undankbar. Beim Pausenstand von 0:3 im Dortmunder Stadion wechselte Freiburgs Cheftrainer Christian Streich doppelt und brachte mit Kevin Schade (kicker-Note 2,5) und Ermedin Demirovic (3,5) zwei Stürmer, um das zuvor leblose Offensivspiel anzukurbeln. "Es kam dann Energie rein", lobte Streich sein Duo, das zumindest kurzzeitig Hoffnung auf eine Aufholjagd aufkommen ließ.

Demirovic vertändelte zwar erst frei vor BVB-Keeper Gregor Kobel eine Torchance, machte es dann aber besser. Einen nach vorne abgewehrten Schuss Roland Sallais schob der Deutsch-Bosnier zum Anschlusstreffer ein. Es war sein erster Treffer in dieser Bundesliga-Saison, zuvor glückte Demirovic bei 15 Einwechselungen und zwei Startelfeinsätzen lediglich eine Vorlage.

Erfrischender Auftritt: Schade bringt Dynamik

Wesentlichen Anteil am einzigen Treffer in Westfalen hatte Schade. Der 20-Jährige bediente Sallai, nachdem er zuvor mit einem guten Antritt viel Raum gewonnen hatte. Überhaupt brachte der zweitschnellste Spieler der Liga viel Dynamik ins Spiel und zeigte seine Qualitäten im Eins-gegen-eins, holte dabei etwa einen aussichtsreichen Freistoß gegen Doppeltorschütze Thomas Meunier und eine Gelbe Karte für Brandt heraus.

Ein eigenes Tor verpasste Schade nur knapp, seinen guten Abschluss nach einem Sprint an der Strafraum Grenze entlang nach ins Zentrum konnte Keeper Gregor Kobel parieren. Ein erfrischender Auftritt, nachdem der U-21-Nationalspieler noch im Bielefeld-Spiel zuvor (2:2) nach seiner Einwechslung vor allem in puncto Zweikampf- und Entscheidungsverhalten eine schwache Leistung gezeigt hatte.

Weißhaupt zahlt Lehrgeld - Petersen nur Kurzarbeiter

Schlechter lief es für die ebenso der SC-Fußballschule entstammenden Noah Weißhaupt (20) und Yannik Keitel (21), die in der 65. Minute aufs Feld kamen. Der im Sommer zu den Profis beförderte Weißhaupt verlor vor dem 1:4 nach einem naiven Dribbling ins Zentrum den Ball an Dortmunds Mahmoud Dahoud, den Keitel danach auch nicht stoppen konnte und vor Dahouds Treffer zum 1:5 frei und unbehelligt in den Strafraum laufen ließ.

Der neun Minuten vor Ende der regulären Spielzeit beim Stand von 1:4 eingewechselte Nils Petersen konnte dann auch nichts mehr ausrichten und blieb bei neun Ballkontakten ohne Torschuss. Einerseits unbefriedigend für den Torjäger, der andererseits erstmals im Jahr 2022 und erst zum zweiten Mal seit seiner Kader-Rückkehr Anfang Dezember (nach Knieproblemen) überhaupt mal wieder auf dem Rasen auftauchte. Aufgrund seiner komplizierten Situation hatte der stets offen kommunizierten SC-Rekordtorjäger vergangene Woche in einem Interview einen Abschied zum Saisonende nicht ausgeschlossen.

Immerhin zwei Profis konnten also trotz der ernüchternden Klatsche für sich werben - gut möglich, dass Schade und Demirovic nun beim anstehenden DFB-Pokalspiel bei der TSG Hoffenheim am Mittwoch (Anpfiff 20.30 Uhr, LIVE! bei kicker) in die Startelf rutschen. Während Streich nach Erfolgen selten wechselt, nimmt er nach Niederlagen regelmäßig Veränderungen in seiner Startelf vor.