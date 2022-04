Streichs gemischtes Fazit: "Ich hätte mir gewünscht …"

Der SC Freiburg fährt im Kampf um Europa beim 2:1 in Frankfurt wichtige Punkte ein, zeigt aber lange Zeit eine dürftige Leistung. Trainer Christian Streich sieht die Probleme und findet die passenden Lösungen.

Es war nicht alles Gold, was glänzt: Christian Streich beim Spiel gegen Frankfurt. IMAGO/Jan Huebner

Nein, schämen mussten sich die Protagonisten des SC Freiburg nicht. Da hatte deren Trainer Christian Streich recht. "Aber es war schon eine enge Kiste", gibt der 56-Jährige nach dem 2:1-Sieg bei Eintracht Frankfurt zu. Zwei Torchancen reichten seiner Mannschaft für den Erfolg: Ein von Vincenzo Grifo abgeschlossener Konter nach einem guten Ballgewinn Maximilian Eggesteins und sicherer Ballbehauptung Roland Sallais. Und ein Kopfball von Top-Joker Nils Petersen nach einem Freistoß von Kapitän Christian Günter. Die Südbadener traten in Hessen mit der Effizienz eines Spitzenteams auf. Mit der Leistung insgesamt war Streich aber alles andere als zufrieden.

Sein Team überließ der Eintracht über weite Strecken das Spiel und entwickelte abgesehen von den beiden Treffern kaum spürbare Torgefahr. Dabei hatten die Hausherren noch das Europa-League-Spiel gegen den FC Barcelona (1:1) vom Donnerstag in den Knochen. "Wir wussten, dass wir Ballbesitz und Passstaffetten brauchen, damit Frankfurt laufen muss, weil sie bereits gegen Barcelona viel gelaufen sind", sagt Streich über einen Plan, der nicht aufging. Ballsicherheit und Kontaktzahlen seien nicht "so gut gewesen, dass ich zufrieden bin". Seine Profis hätten zu viele Eins-gegen-eins-Situationen verloren und nicht gut verteidigt. "Ich hätte mir gewünscht, dass wir selbst mehr Aktionen haben", betont der SC-Coach. Doch daraus wurde nichts.

Vor allem Mittelstürmer Ermedin Demirovic und der etwas versetzt hinter ihm agierende Lucas Höler tauchten komplett ab (beide kicker-Note 5). Beide mussten bereits nach 60 Minuten vom Feld, Streich brachte für sie den Siegtorschützen Nils Petersen und Woo-Yeong Jeong. Außerdem stellte er sein System auf eine Dreierkette um. Ein Schachzug, der funktionierte. "Vorne wurde nach der Umstellung gut angelaufen", lobt Streich, dessen Team in der Schlussphase bei einem Pfostenschuss von Ajdin Hrustic und einem Abseitstor Daichi Kamadas auch eine gute Portion Glück hatte.

Auch wenn gegen den Konkurrenten Frankfurt ein Erfolg gelang: Wenn es mit dem Einzug ins internationale Geschäft klappen soll, müssen sich die Freiburger steigern. Am kommenden Samstag kommt der VfL Bochum in den Breisgau (Anpfiff 15.30 Uhr, LIVE! bei kicker), anschließend folgt das DFB-Pokal-Halbfinale beim Hamburger SV und das Heimspiel gegen Borussia Mönchengladbach. Drei Begegnungen, in denen der SC auf dem Papier der Favorit ist. "Wir wehren uns und stehen zusammen", betont Streich, fordert aber auch: "Wir müssen einfacher und klarer spielen. Dann können wir auch gute Spiele machen."