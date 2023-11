Streichs Forderung und Höflers Maßnahmen

Mit einem Sieg gegen Backa Topola am Donnerstag kann Freiburg das erneute Überwintern im Europacup sichern. Christian Streich stellt nach zuletzt zweimal drei Gegentoren klare Forderungen, sein Sechser sagt, wie diese zu erfüllen sind.

Personell geht der SC Freiburg unverändert in die wegweisende Europa-League-Partie gegen Backa Topola (Donnerstag, 21 Uhr, LIVE! bei kicker). Yannik Keitel, der nach seiner Adduktorenverletzung schon am Samstag gegen Gladbach (3:3) wieder auf der Bank gesessen hatte, kommt eventuell als Joker in Frage.

Von der Bank kommend haben gegen die Borussia Jordy Makengo hinten links und vor allem Noah Weißhaupt rechts außen zur erfolgreichen Aufholjagd nach dem 1:3-Rückstand beigetragen. "Es war ein günstiges Spiel für Jordy zum Einstieg, weil wir nichts mehr zu verlieren hatten und es nur vorwärts ging", sagte Streich über Debütant Makengo, den er schon am Wochenende gelobt hatte: "Er hat Frische, Tempo und Tiefe reingebracht und Zweikämpfe gewonnen."

Röhl knüpft an starke Form des Sommers an

Beide kommen nun laut Streich für ein Startelfmandat in der Europa League in Frage. Wie auch erneut Merlin Röhl. Der gelernte Sechser/Achter hat gegen Gladbach als hängende Spitze überzeugt, das 1:0 stark vorbereitet und zuvor nur knapp sein erstes Bundesliga-Tor verpasst. Nach durchwachsenen Wochen scheint der U-21-Nationalspieler wieder an seine starke Form aus der Sommervorbereitung anzuknüpfen. Auf der "Neuneinhalb", wie die Position beim SC genannt wird, erinnert Röhl ein wenig an Janik Haberer.

Der aktuelle Union-Profi hatte als ebenso gelernter zentraler Mittelfeldspieler vor Jahren vorne immer wieder mal gute Akzente gesetzt, war mit seiner Laufstärke auch im Pressing wichtig. Röhl verfügt im Vergleich über eine höhere Dynamik bei Tiefenläufen und könnte dort vorne womöglich weitere Punkte in eigener Sache sammeln.

Die Null soll wieder stehen

Ansonsten stellte Streich auf Nachfrage klar, dass gegen das serbische Team Stammkeeper Noah Atubolu spielen werde. Vorige Woche beim bitteren DFB-Pokalaus gegen Paderborn (1:3) hatte noch Back-up Florian Müller sein Saisondebüt gegeben. Zudem gab Streich - wenig überraschend - dem neben ihm bei der Pressekonferenz sitzenden, langjährigen Stammspieler Nicolas Höfler eine Einsatzgarantie.

Gleichzeitig adressierte er aber auch eine Forderung besonders an Führungskräfte wie ihn. "Wir müssen mit mehr Seriosität, einer viel besseren Balance, mit mehr Abstimmung und einer anderen Form von Verantwortungsbewusstsein ins Spiel gehen", sagte Streich mit Blick auf zuletzt zweimal drei Gegentreffer. Die Arbeit am kollektiven Defensivverhalten stand zuletzt im Mittelpunkt von Training und Videoanalyse.

Es ist extrem wichtig, dass wir auch mal Spiele zu null bestreiten können. Nicolas Höfler

"Es ist wichtig, dass wir die Basics wieder auf den Platz bekommen. Kompaktes Verteidigen miteinander, wenn ein Kollege patzt, dass der nächste da ist und ihn unterstützen kann", nannte Höfler die konkret umzusetzenden Maßnahmen und nannte ein großes Zwischenziel: "Es ist extrem wichtig, dass wir auch mal Spiele zu null bestreiten können."

Freiburg will wieder im Europacup überwintern

Das war dem SC letztmals Anfang Oktober in der Liga gelungen, gegen Augsburg (2:0) und zuvor in Frankfurt (0:0). Ein torloses Remis wäre diesmal aber nicht zufriedenstellend. Streich: "Wir wollen unter allen Umständen gewinnen. Für unsere Stabilität, die Fans und die Tabelle."

Mit einem Dreier könnte der SC nämlich das erneute Überwintern im Europacup sichern. Mindestens der "Abstieg" in die Play-offs der Conference League als Dritter wäre damit gesichert. Allerdings besäße Freiburg mit dann neun Punkten gute Aussichten auf Gruppenplatz eins oder zwei vor den letzten beiden Partien.