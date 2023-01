Streichs Forderung: "Die Jungs dürfen keinen Meter falsch stehen"

Freiburgs Trainer Christian Streich macht seinem Kollegen Niko Kovac und dessen Mitstreitern große Komplimente, erwartet für sein bisher so erfolgreiches Team zum Re-Start in Wolfsburg eine "maximale Herausforderung".

"Sie waren vor einigen Wochen an einem Punkt, als es ergebnismäßig gar nicht gut war. Niko hat mit seinen Mitarbeitern und der Mannschaft Erstaunliches hingekriegt", beginnt Streich seine Lobrede auf den kommenden Gegner: "Natürlich haben sie einen wahnsinnig guten Kader. Was da aber jetzt wieder an Disziplin, Aggressivität und Abläufen auf dem Platz ist, ist richtig gut."

Das habe er seiner Mannschaft genau so gesagt und mit entsprechendem Videomaterial untermauert. "Was die alles gewonnen haben zuletzt. In Mainz gewinnst du normalerweise eh nicht, dort haben sie 3:0 gewonnen, in Hoffenheim nach einem richtig guten Spiel gewonnen und Dortmund geschlagen."

Streichs Schlussfolgerung: "Das wird ein richtig schwieriges Spiel, Wolfsburg wird zu 100 Prozent um die europäischen Plätze mitspielen. Es hat so viel Klarheit und Qualität, wie sie auftreten."

Freiburger brauchen volle Fokussierung

Seine Mannschaft brauche die volle Fokussierung und Bereitschaft, "sich reinzuarbeiten und richtig zu laufen". Zum Glück für Streich sind das typische Stärken seiner Spieler, die sie bislang auf Platz zwei geführt haben, mit sieben Punkten Vorsprung auf Wolfsburg. Streich und Co. können also mit viel Selbstbewusstsein nach Niedersachsen reisen. Das haben die SC-Akteure auch, die Aussagen des Trainers sollte man dennoch nicht auf taktisches Starkreden des Gegners reduzieren.

Denn tatsächlich treffen zwei der zuletzt erfolgreichsten Mannschaften aufeinander - spannend, welches Team seine Form am besten konserviert hat über die zweimonatige Pause. Wolfsburg blieb in den jüngsten neun Pflichtspielen ungeschlagen, holte in den acht Ligapartien 18 Punkte, zuletzt waren es vier Siege in Serie. "Das hatte nichts mit Glück zu tun, sondern nur mit ihrer Leistung. Ich habe die ganzen Spiele angeschaut", so Streich.

Freiburg erzielte im gleichen Zeitraum 16 Ligapunkte, kam ebenfalls im Pokal weiter und fuhr obendrein zwei Siege und zwei Remis in der Europa League ein. Streich erwartet ein "sehr spannendes und interessantes Spiel" sowie eine "maximale Herausforderung" für sein Team. Das überzeugte zwar auch zuletzt im Trainingslager, kassierte aber für den Geschmack des 57-Jährigen in den Tests gegen Basel (3:2) und den HSV (6:2) zu viele Tore.

Dann spielen sie dich schneller aus, als du denken kannst. Christian Streich

Das Fehlverhalten vor den Gegentreffern dürfe sich nicht wiederholen, bei allem Respekt vor Hamburg sei Wolfsburg eine andere Kategorie Gegner. Zum Abschluss forderte Streich seine Profis zu absoluter taktischer Präzision auf: "Die Jungs dürfen keinen Meter falsch stehen. Der Arnold und die ganzen Jungs von Wolfsburg spielen es momentan so gut; wenn du zwei, drei Meter falsch stehst, falsch anläufst oder ballfern schläfst, spielen sie dich schneller aus, als du denken kannst. Und zwar auf eine ganz einfache Art und Weise. Da gibt’s keine Bälle mehr für die Galerie, da wird alles nur noch für die Effizienz gespielt."

Um gegen dieses VfL-Team bestmöglich verteidigen zu können, wäre Philipp Lienhart in guter Form ein wichtiger Baustein. Der Innenverteidiger-Partner von Nationalspieler Matthias Ginter trainierte zuletzt allerdings wegen muskulärer Probleme nur eingeschränkt. "Er ist wieder gesund", sagte Streich am Donnerstag: "Er könnte spielen." Auch in der Startelf.