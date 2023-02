Streichs besonderes Kompliment für "Teamplayer" Höler

Trotz je eines Tores gegen Augsburg und in Dortmund war Lucas Höler danach zweimal nur Joker, ehe er sich beim 2:0 in Bochum zum Spieler des Spiels aufschwang. Christian Streich erklärt die Gründe und macht seinem Allround-Stürmer ein besonderes Kompliment.

Mit einer starken Torquote in den Testspielen während der WM-Pause und viel Selbstbewusstsein meldete Lucas Höler Anfang Januar berechtigte Ansprüche auf mehr Einsatzzeiten an. Nach einem Mittelfußbruch im Sommertrainingslager hatte der 28-Jährige zunächst einige Wochen der Freiburger Erfolgssaison verpasst und sich dann mit der Jokerrolle begnügen müssen.

"Es war nicht unproblematisch mit dem Mittelfuß, er hat sich enorm reingehängt", sagte Streich am Samstagabend in Bochum. Zum Re-Start in Wolfsburg (0:6) hatte Höler als Joker nichts mehr retten können, überzeugte dann allerdings zweimal in der Startelf bei den Heimspielen gegen Frankfurt (1:1) und Augsburg (3:1), harmonierte auf Anhieb besonders gut mit Stoßstürmer Michael Gregoritsch.

Höler "hat es voll angenommen"

Auch beim 1:5 in Dortmund war Höler nicht nur wegen seines Tores in einem schwachen Team einer der Besten, fehlte dann aber im Pokal in Sandhausen und gegen Stuttgart (2:1) etwas überraschend in der Anfangsformation. "Mit meinen Kollegen haben wir uns entschieden, ihn in Sandhausen draußen zu lassen, obwohl er in Dortmund und vorher gegen Augsburg ein Tor gemacht hatte", erklärte Streich: "Gegen Stuttgart auch, weil wir Roland Sallai auf dem Platz haben wollten."

Für die Reaktion auf diese Dämpfer machte Streich seinem Allroundstürmer ein besonderes Kompliment: "Er hat es voll angenommen. Toll, wenn jemand sieht, dass es auch noch andere Spieler gibt und sich als Teamplayer sieht."

Das Verhalten zahlte sich in Bochum beim 2:0 für Höler doppelt aus. Zunächst auf dem Aufstellungsbogen. "Es waren keine taktischen Gründe, dass ich gesagt habe, der Luci muss jetzt auf den Platz. Er konnte nicht zum dritten Mal draußen bleiben, weil er sich so verhalten und es vorher gut gemacht hat", erläuterte Streich seine Entscheidung, mit der er gutes Gespür bewies.

"Dass es jetzt schon so gut klappt in diesem Jahr, freut mich extrem"

Laufstark in beide Richtungen, beweglich und kaum zu packen, brachte Höler die VfL-Abwehr in Bewegung, strahlte Torgefahr aus und traf dann auch zum 2:0 per Kopfball. Für den kicker war er der Spieler des Spiels. "Jetzt hat er sich wieder mit einem Tor belohnt und den ganzen Läufen, die er gemacht hat, er opfert sich auf für die Mannschaft", sagte Streich und betonte: "Deshalb hat er das Lob von uns Trainern auch verdient."

Freiburger Dreierlei: Vincenzo Grifo, Michael Gregoritsch und Lucas Höler (v.l.). IMAGO/Kirchner-Media

Höler selbst ist wenig überraschend bestens gelaunt. "Ich genieße es gerade sehr und freue mich, dass ich wieder auf dem Platz stehen kann. Ich habe drei Monate zugeschaut, wie es die Jungs richtig gut gemacht haben", sagte der kampfstarke und torgefährliche Teamarbeiter mit der Nummer 9 am Sonntag im Interview mit SC-TV: "Ich wollte einfach meinen Teil dazu beitragen. Dass es jetzt schon so gut klappt in diesem Jahr, freut mich extrem."

Da die Mannschaft in Bochum auch in Gänze überzeugte und kein Pokal-Achtelfinale bei einem Zweitligisten ansteht, dürften Streich und seine Trainerkollegen diesmal kaum ein Argument dafür finden, Höler am Sonntag (15.30 Uhr, LIVE! bei kicker) gegen Leverkusen nicht in der Startelf zu berücksichtigen.