Streich zwischen Lob und Kritik: Freiburg zeigt zwei unterschiedliche Hälften

Bei der 1:2-Heimniederlage am zweiten Europa-League-Spieltag gegen West Ham zeigte der SC Freiburg zwei Gesichter. Trainer Christian Streich äußerte Kritik, hatte aber auch lobende Worte für seine Mannschaft übrig.

Mit reichlich Euphorie ging der SC Freiburg in das erste Heimspiel der neuen Europa-League-Saison. West Ham United war im Europa-Park-Stadion zu Gast. Vor ausverkauftem Haus verschliefen die Breisgauer den Start allerdings komplett und gerieten durch einen Kopfball von Lucas Paqueta bereits in der 8. Minute in Rückstand.

"Dieses Tor" brachte den SCF aus dem Konzept, ärgerte sich Trainer Streich nach der Partie: "Gleich das 1:0, dann haben wir uns nicht mehr getraut, konstruktiven Fußball zu spielen mit mehr Mut." Tatsächlich wirkte Freiburg in der Folge verunsichert, leistete sich viele Ungenauigkeiten und einfache Fehlpässe. Die sonst so klare Spielidee der Hausherren war nicht zu sehen.

Streich kritisiert "total unbefriedigende erste Halbzeit"

"Wir haben viel zu häufig nach hinten gespielt oder lange Bälle", analysierte der 58-Jährige. "Wir haben viel zu viele Bälle nach hinten gespielt zum Torwart, eine für uns total unbefriedigende erste Halbzeit gespielt." Besonders bemängelte Streich "zu wenige tiefe Läufe", weshalb der Sportclub zur Pause "sehr verdient in Rückstand" war.

Nach dem Seitenwechsel zeigten die Breisgauer dann ein ganz anderes Gesicht: Mit Schwung und dem frischen Ritsu Doan kam der SCF aus der Kabine und glich schnell durch Roland Sallai aus (48.). "Wir haben in der Pause darüber gesprochen. Dann kamen sie wie verwandelt aus der Halbzeit, haben gute Spielaufbauszenen gehabt", lobte Streich. "Dann haben wir die Chance, durch Luci das 2:1 zu machen. Am Ende verlierst du dann mit so einem Fehler."

Lienhart nimmt Atubolu in Schutz

In einer Phase, in der die Freiburger eigentlich alles im Griff hatten, faustete Keeper Noah Atubolu daneben und schenkte Nayef Aguerd den Treffer zum 2:1, der gleichzeitig den Endstand markierte. Philipp Lienhart nahm den jungen Stammkeeper nach der Partie in Schutz: "Er weiß es einzuordnen", ist sich der Defensivmann sicher, "es ist ja nicht nur so, dass er einen Fehler gemacht hat, sondern die Mannaufnahme war auch nicht gut. Jetzt geht's natürlich weiter."

Das ist nicht unser Anspruch. Christian Streich über die Leistung in Hälfte eins

Weiter ging es auch nach dem Fehler, allerdings ohne weitere Tore der Freiburger, die über den Ausgang "sehr enttäuscht" waren. Dennoch zog Streich auch Positives aus dem Aufritt gegen ein gut aufgestelltes Premier-League-Team: "In der zweiten Halbzeit haben wir es richtig gut gemacht, gefightet und dagegen gehalten", so der Chefcoach, der gleichzeitig trotzdem klar machte: Wenn man so eine erste Halbzeit spielt, dann darfst du dich nicht beschweren, wenn du am Ende 2:1 verlierst. Das ist nicht unser Anspruch."

Für die Aufarbeitung des 1:2 hat der Sportclub nicht viel Zeit, denn am Sonntag (17.30 Uhr LIVE! bei kicker) wartet kein Geringerer als der FC Bayern auf die Breisgauer. Deshalb Lienharts klare Ansage: "Niederlage jetzt erstmal abhaken und am Wochenende wieder angreifen."