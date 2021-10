Streich zwischen Elfmeter-Frust und Begeisterung für sein Team

Der SC Freiburg bleibt auch bei der Pflichtspielpremiere im neuen Stadion ungeschlagen. Trainer Christian Streich stimmt bewundernde Töne über den Auftritt seines Teams an, zeigt aber Unverständnis über zwei Elfmeterentscheidungen von Schiedsrichter Daniel Siebert.

Christian Streich war selbst für Andreas Kronenberg kaum mehr zu halten. Mit beiden Armen umklammerte der Torwarttrainer des SC Freiburg Mitte der ersten Halbzeit der Partie des Sport-Club gegen RB Leipzig (1:1) seinen Cheftrainer, der den Eindruck machte, jeden Moment auf Schiedsrichter Daniel Siebert zuzustürmen. "Ich habe mich entschuldigt, weil ich einfach zu wild war. Das war zu viel und nicht korrekt", gab Streich später zu.

Streich: "Eine Berührung ist kein Foul"

Siebert hatte ihm da längst eine Gelbe Karte entgegengehalten, ganz unberechtigt war Streichs Aufregung aber nicht. Denn erst gab es nach 31 Minuten Elfmeter gegen sein Team und vier Minuten nach dem Ende der Halbzeit keinen Strafstoß für seine Mannschaft - in beiden Fällen knappe Entscheidungen, die im Quervergleich nicht zueinander passten. "Eine Berührung ist kein Foul für mich", bekräftigte Streich mit Blick auf die erste Szene, in der Leipzigs Christopher Nkunku nach einem Kontakt mit Freiburgs Philipp Lienhart sehr schnell zu Boden sank. "Was die zweite Situation angeht: Wenn du den ersten Elfmeter pfeifst, musst du auch den zweiten pfeifen", sagte Streich über Mohamed Simakan, der SC-Angreifer Lucas Höler erst festhielt und dann noch trat.

Höler kritisiert Schiedsrichter: "Eine richtige Linie gab es nicht"

Höler war als gefoulter Angreifer naturgemäß stark davon überzeugt, dass es hätte Strafstoß geben müssen. Er kritisierte ungewohnt deutlich: "Eine richtige Linie gab es nicht. Manchmal hat er gepfiffen, manchmal nicht. Deswegen wurde es richtig hitzig. Es ist besser, wenn der Schiri eine richtige Linie hat." Streichs logische Lösung des Elfmeter-Problems: "Oder du pfeifst den ersten nicht und lässt den zweiten auch weg." Gravierende Fehlentscheidungen lagen im jeweiligen Einzelfall allerdings auch nicht vor, in die Bewertung der Fouls griff der Video-Schiedsrichter nicht ein. In der Summe waren die Auswirkungen auf den Spielverlauf aber eben doch massiv, was Streichs Zorn nicht rechtfertigte, aber zumindest verständlich machte.

Immerhin stand am Ende keine Niederlage, sondern das achte Spiel in dieser Saison ohne Niederlage. Besonders von der zweiten Halbzeit seines Teams war Streich schwer beeindruckt, der offensive Mut auf Sieg zu spielen gefiel dem 56-Jährigen sichtlich. "Nach vorne haben wir ein sehr, sehr gutes Spiel gemacht. Das war erfreulich und deswegen waren die Zuschauer auch begeistert", pries der SC-Coach, dem die Atmosphäre im neuen Stadion durchaus gefallen hatte. Was wohl auch an seinem Team lag: "Die Mannschaft spielt im Moment auf eine Art und Weise, wo du als Publikum mitgerissen wirst." Die neue, noch ungewohnte Umgebung tat dem keinen Abbruch.