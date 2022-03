Streich: "Zum Glück wird mal jemand anders Pokalsieger"

Der SC Freiburg will sich im DFB-Pokal am Ligaauftritt in Bochum orientieren - obwohl er 1:2 verlor. Christian Streich denkt an enge A-Jugend-Pokalspiele, begrüßt die kommende Abwechslung in der Siegerliste und hat vier erkältete Profis im Kader.

"Es ist super, total gut", freut sich Streich über die Teilnahme am Viertelfinale des diesjährigen DFB-Pokals: "Das haben wir uns erarbeitet mit dem Sieg gegen Hoffenheim, das war eine super Reaktion der Mannschaft direkt nach dem 1:5 in Dortmund." Ein effizientes und griffiges SC-Team gewann sogar mit 4:1 in Sinsheim, angesichts der ebenso starken Saison der TSG ein echtes Statement, mit dem die Breisgauer in lange nicht mehr gesehene Pokalsphären vordrangen.

In seiner ersten kompletten Saison als Cheftrainer hatte Streich Freiburg direkt ins Halbfinale geführt (1:2 in Stuttgart), danach erreichte er noch einmal das Viertelfinale und zweimal das Achtelfinale. Allerdings musste er sich auch schon fünfmal schon nach der zweiten Runde des von ihm so geschätzten Wettbewerbs verabschieden, zuletzt dreimal in Serie.

"Total tolle Situation"

Angesichts von schon jetzt 40 Punkten und Rang 5, der bisher besten Bundesliga-Spielzeit unter Leitung des 56-Jährigen, befinde sich der Sport-Club laut Streich in einer "total tollen Situation", gänzlich ohne zehrenden Stress im Abstiegskampf. Mit großem Selbstvertrauen reise sein Team zu einem "schweren Spiel bei einer guten Bundesliga-Mannschaft, die Bayern 4:2 aus dem Stadion geschossen" habe.

"Aber wir fahren dorthin, dass es Bochum auch richtig schwer hat", stellt Streich klar. Dabei gehe es vor allem darum, mit möglichst viel Energie aufzutreten. Möglicherweise muss er dabei teilweise oder ganz auf vier erkältete Profis verzichten, die Streich namentlich jedoch nicht nannte.

Als Orientierung, wie man dem heimstarken VfL am besten beikommen kann, zieht Streich den eigenen Hinrundenauftritt an der Castroper Straße heran, obwohl dieser in einer Niederlage mündete: "Wenn wir es schaffen, wieder so gut zu spielen, wäre ich sehr zufrieden. Das ist unser Maßstab. Wir waren an diesem Tag die Mannschaft, die ganz vieles gut gemacht und auch bestimmt hat. Am Ende haben 2:1 verloren, was du nicht so richtig glauben konntest." Der fahrlässige Umgang mit dem großen Chancenplus (9:3) war der Hauptgrund für dieses eher schräge Ergebnis.

Erinnerungen an vergangene Zeiten

Nun gilt es, mindestens ein Tor mehr als der Gegner im Spiel zu erzielen oder notfalls im Elfmeterschießen die Oberhand zu behalten. Streich dachte im Vorfeld an eine Reihe knapper K.-o.-Spiele aus seiner 15-jährigen Zeit als Freiburger A-Jugendtrainer. Viele davon konnte er auch nach Rückständen oder im Stechen vom Punkt mit seinen Teams gewinnen, triumphierte letztlich sogar dreimal bei drei Endspiel-Teilnahme im Junioren-Vereinspokal (2006, 2009, 2011).

Den großen DFB-Pokal gewannen in Streichs Amtszeit als Chefcoach derweil fünfmal die Bayern und dreimal Dortmund. Beide Top-Teams sind nicht mehr dabei, also wird es Abwechslung in der Siegerliste geben. Zur Freude des Freiburger Trainers.

Unser Eigendruck reicht vollständig aus. Alles andere wäre ungesund. Christian Streich

"Man könnte ja eigentlich auch sagen: Zum Glück wird mal jemand anders Pokalsieger als die zwei", sagt Streich und unterstreicht seine Wertschätzung für den "tollen Wettbewerb", in dem alles möglich sei. Es zeichne den Pokal aus, dass auch immer mal wieder Zweitligisten ins Finale einziehen könnten. Zumindest ein Halbfinalteilnehmer aus dem Unterhaus ist durch das Duell zwischen HSV und KSC bereits sicher.

Einen besonderen Erfolgsdruck als einer von nur noch vier verbliebenen Erstligisten spüre Streich nicht, versichert er. Sein Credo: "Unser Eigendruck reicht vollständig aus. Alles andere wäre ungesund. Wir wollen das Bestmögliche, mehr geht nicht." Deshalb möchte er nach dem bereits gesicherten Ligaverbleib auch kein konkretes neues Ziel für die restliche Rückrunde ausgeben. Wer Streich kennt, kann erahnen, wie viel ihm der Gewinn des DFB-Pokals bedeuten würde. In diesem Fall dürfte also der Eigendruck dicke ausreichen.