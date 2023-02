Streich: Worauf er bei seinen Profis in Sandhausen genau achtet

Christian Streich antwortet auf das Kompliment von Alois Schwartz und sagt, was er nach dem 1:5 in Dortmund im Pokalspiel beim SV Sandhausen erwartet. Ein Freiburger Eigengewächs wird starten, eins fällt aus.

"Er ist ein toller Trainer." Das Kompliment von seinem früheren Mitspieler bei den Stuttgarter Kickers und aktuellen Sandhausen-Coach Alois Schwartz kam Streich nicht so gelegen: "Erst mal hat der tolle Trainer elf Tore gekriegt in den letzten zwei Auswärtsspielen. Das ist glaube ich bei den meisten Trainer auf unserem Planeten nicht so passiert. Aber es ist nett vom Alois."

BVB-Klatsche im Nacken

Die jüngste Auswärtsklatsche, das 1:5 in Dortmund, nehmen Streich und seine Spieler mit ins Pokalduell beim Zweitligisten. Was der Trainer nicht mitnehmen will: Die oft fehlende Ballsicherheit und das immer wieder zu schwache Zweikampfverhalten vieler Freiburger Profis beim BVB. Beides hat in Kombination mit der langen Unterzahl nach Gelb-Rot für Kiliann Sildillia zur zweiten Abreibung nach dem 0:6 in Wolfsburg binnen zwei Wochen geführt.

Nun steht ein anderer Wettbewerb an. Einer, mit dem die SC-Gemeinschaft durch die letztjährige Finalteilnahme trotz der bitteren Niederlage im Elfmeterschießen gegen Leipzig überwiegend positive Erinnerungen und Gefühle verknüpft. "Wir haben tolle Erlebnisse gehabt, es ist keine Frage, dass wir hochmotiviert nach Sandhausen fahren. Das Viertelfinale im DFB-Pokal ist ein richtiger Erfolg, wenn du das schaffst", betonte der Freiburger Trainer am Montag.

Streich erwartet Einsatz

Was Streich erwartet: Jeder Spieler müsse alles einbringen. Er werde genau darauf achten, wie sich seine Profis präsentieren. "Wenn ich etwas sehen würde, dass einer nicht auf der Hacke umdreht und rückwärts sprintet, müsste derjenige damit rechnen, dass er in nächste Zeit nicht infrage kommt für den Kader", kündigte Streich an, fügte aber hinzu: "Aber ich bin sicher, dass es nicht so sein wird."

Er wird morgen im Tor stehen, weil er es einfach gut macht. Christian Streich zu Noah Atubolus Startelfgarantie

Vom Sprint-Auftrag ausgenommen ist Noah Atubolu. Dem deutschen U-21-Nationaltorwart und Back-up von Stammkeeper Mark Flekken gab Streich vorab eine Startelfgarantie: "Er wird morgen im Tor stehen, weil er es einfach gut macht, es sich erarbeitet und verdient hat." Das Freiburger Eigengewächs hatte in der 2. Pokalrunde gegen St. Pauli ein gutes Debüt für die SC-Profis gegeben.

Ein anderes Eigengewächs fällt hingegen bittererweise mal wieder aus. Nach erfreulicher Leistung beim 3:1 gegen Augsburg hatte Yannik Keitel schon in Dortmund gefehlt, auch ein möglicher Einsatz am Samstag gegen Stuttgart sei fraglich. "Der Muskel hat zugemacht, aber jetzt wird es besser", erklärte Streich, der sonst personell alle Optionen hat. Bei der Pokalaufstellung spiele die Partie gegen den VfB vier Tage später keine Rolle, betonte der 57-Jährige.

Streich lobt Schwartz: "Hoch seriös und konsequent"

Das ist eventuell auch mittelbar auf Spiele zurückzuführen wie die Zweitrunden-Pokalniederlage 2016 gegen Sandhausen im Elfmeterschießen. Die hatte er zwar zur aktuellen Vorbereitung nicht präsent, sagte Streich, erinnerte sich aber doch: "Ich weiß noch, dass ich einigen Spielern die Chance gegeben habe. Das war im Nachhinein nicht die richtige Entscheidung."

Für Schwartz fand Streich derweil noch ein paar warme Worte: "Alois ist ein hoch seriöser und konsequenter Kerl, der wie, wie man Mannschaften motiviert und einstellt, zum Beispiel gegen den SC Freiburg. Er hatte nicht selten Mannschaften, die nicht gut dastanden und konnte ihnen Struktur und Stabilität vermitteln." Diese wird Streich mit seinem Team versuchen zu knacken. Um den Traum der direkten Rückkehr nach Berlin zu erhalten - und die jüngste Auswärtsseuche zu beenden.