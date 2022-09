Streich: Woran man die Wertigkeit der Europa League nicht festmachen sollte

Gegen Qarabag Agdam feiert der SC Freiburg am Donnerstag sein Comeback in der Europa League. Die Vorfreude dominiert beim aktuellen Tabellenführer der Bundesliga, dessen Trainer erklärte, dass Rotation nicht fehlgedeutet werden sollte.

"Wir gehen voller Hammer in die Europa League", sagte Christian Streich am Mittwochmittag im Rahmen der Pressekonferenz vor dem ersten Freiburger Europa-League-Gruppenspiel seit Dezember 2013: "Und wir gehen voller Hammer in die Bundesliga." Dort hat diese Einstellung die SC-Profis bereits zu zwölf Punkten aus fünf Spielen und damit zur aktuellen Tabellenführung geführt.

"Wir freuen uns tierisch"

Dieser Umstand hat bei den Freiburger Protagonisten die Vorfreude auf die internationalen Abende nochmals steigen lassen, trotz der Aussicht auf acht kräftezehrende englische Wochen. "Wir haben dafür gekämpft, Donnerstagabends nicht mehr nur auf der Couch zu sitzen. Wir freuen uns tierisch darauf, morgen Abend vor ausverkauftem Haus selbst performen zu können", sagt Vincenzo Grifo.

Streich erklärt Rotationsprinzip

Auch Streich freut sich "total auf die Europa League", betont aber schon vor der ersten Partie am Donnerstag (21 Uhr, LIVE! bei kicker), dass künftige Personalwechsel nicht fehlgedeutet werden sollten. "Wir haben eine große Breite an Spielern und viele sind selbst in den Länderspielpausen mit ihren Nationalteams unterwegs und haben keine Pause. Es darf nicht sein, dass wenn wir auch mal rotieren, also vier, fünf andere Spieler auflaufen in der nächsten Partie, dass dann Bewertungen vorgenommen werden nach dem Motto, wir würden der Europa League oder der Bundesliga keine Bedeutung geben."

Der Freiburger Weg, bei dem unter Einbeziehung der Einsatzmöglichkeit in der 3. Liga die bestmögliche Förderung jedes Spielers im Vordergrund stehe, verlange fast automatisch nach personellen Rochaden angesichts der zusätzlichen Partien im Europacup. "Wir sind in der Verpflichtung, unsere guten Talente an unseren Fußball heranzuführen. Es wird wichtig sein, dass das von außen gesehen wird", sagt Streich: "Wir können nicht mit elf Spielern durchspielen. Wir haben gute junge Spieler und auch gute ältere, die auf der Bank sitzen." All denen gelte es, so viel Spielpraxis wie möglich zu verschaffen, dass sie gute Leistungen bringen können, wenn sie im Europacup oder in der Bundesliga ihre Chance bekommen.

Kadergarantie für Kyereh

Jüngste Beispiele: Ersatztorwart Benjamin Uphoff sowie die Feldspieler Daniel-Kofi Kyereh und Lukas Kübler (nach anhaltenden Rückenbeschwerden respektive Muskelfaserriss) sammelten am Wochenende Wettkampfminuten bei der U 23 (1:0 gegen Ingolstadt). Nur weil das Trainerteam dort sehen konnte, dass das Duo im Wettkampf körperlich bestehen konnte, ist es wieder eine Option für ein Profispiel. Kyereh gab Streich bereits eine Kadergarantie gegen Qarabag.

Der 57-Jährige unterstrich abermals: "Die Europa League hat eine hundertprozentige Wertigkeit für uns und die Bundesliga auch. Das kann man aber nicht daran festmachen, wenn mal Vincenzo Grifo oder Christian Günter wegen der Belastungssteuerung nicht spielen."

Gulde ist fraglich

Man darf gespannt sein, wie sehr Streich sein Team nach dem 3:2 in Leverkusen verändert. Von den Startelfspielern muss er jedenfalls auf Roland Sallai verzichten, dessen Fraktur des Augenbodens zunächst konservativ behandelt wird. Auch Manuel Gulde hatte sich in der Partie bei der Werkself verletzt, seine Einsatzfähigkeit gegen das Team aus Aserbaidschan ist wegen einer Kapselverletzung im Sprunggelenk fraglich.

Auch unabhängig vom Mitwirken des in Leverkusen dritten Innenverteidigers ist mit einer Rückkehr zum 4-4-2 zu rechnen, in dem Maximilian Eggestein auf der Doppelsechs Yannik Keitel wieder verdrängen könnte. Für Sallai wird wohl Ritsu Doan in die Elf rücken, um eine weitere Offensivposition im Viererketten-System konkurrieren Woo-Yeong Jeong, Noah Weißhaupt, Kyereh und Jonathan Schmid.