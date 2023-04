Streich: "Wird Zeit, dass wir mal kein Tor kriegen"

Beim Heimspiel des SC Freiburg gegen Schalke soll es nicht nur um wichtige Punkte gehen, sondern auch um langfristige Ziele jenseits der Tabelle.

Trainer Christian Streich und Sportvorstand Jochen Saier gehen mit gutem Beispiel voran, beide sieht man oft mit dem Fahrrad durch Freiburg fahren. Auch zu den SC-Spielen kommen viele Fans mit dem Rad. Über 4000 waren es zuletzt bei der Partie gegen Bayern - der künftige Hauptsponsor Jobrad zählt das seit einigen Wochen nach und spendet für jedes Rad einen Euro. Das wird auch am Sonntag so sein. Da sollen es aber möglichst noch mehr sein, denn der Verein ruft zum Klimaschutz-Aktionsspieltag auf, mit dem Fans, Mitarbeitende und Partner auch langfristig zur klimafreundlichen Anreise mit dem Rad oder dem öffentlichen Nahverkehr motiviert werden sollen.

Schalke kompensiert CO2-Emissionen

Wer dennoch mit dem Auto kommt, kann das zumindest durch eine Spende über die SC-Webseite für das Biosphärengebiet Schwarzwald ausgleichen. Und auch die Schalker, die sich nicht aufs Rad setzen können, werden die CO2-Emissionen kompensieren, die durch die Anreise ihrer Fans und ihrer Mannschaft entstehen. Bei dem Aktionstag mit dem Schwerpunkt Mobilität gehe es "nicht um eine einmalige Symbolik", betont der SC Freiburg. "Es soll auch eine interne Initialzündung sein für die Nachhaltigkeitsstrategie in unserem Verein", erklärte Hanno Franke, Leiter Marketing und Gesellschaftliches Engagement beim Sport-Club. "Wir wollen nicht sagen, wie toll wir da schon sind, sondern dass wir das angehen."

Sportlich biegen die Freiburger in die Endphase der Saison ein, in der für sie noch viel möglich ist angesichts des erreichten DFB-Pokal-Halbfinales und Platz fünf in der Liga. Nach dem 2:1-Sieg am vergangenen Sonntag in Bremen muss der Sport-Club gegen Schalke (Sonntag, 15.30 Uhr, LIVE! bei kicker) allerdings personell umplanen. Torschütze und Vorbereiter Roland Sallai hat beim Werder-Gastspiel genauso die fünfte Gelbe Karte gesehen wie Maximilian Eggestein. "Es ist schade für ihn, er hat es gut gemacht", sagte Streich zur Sallai-Sperre, zumal er die Verwarnung für völlig unberechtigt hielt.

Hoffnung für Gregoritsch - Fragezeichen bei Höler und Doan

Möglicherweise kehrt für den Ungarn Stürmer Michael Gregoritsch zurück, der in Bremen wegen Problemen am Sprunggelenk gefehlt hatte, inzwischen aber wieder ins Training eingestiegen ist. Als Eggestein-Ersatz kommen laut Streich mehrere Spieler in Frage: Yannik Keitel, Merlin Röhl und Rober Wagner hätten "gut trainiert diese Woche - einer von den dreien wird spielen". Bei den beiden Offensivspielern Lucas Höler und Ritsu Doan, die zwischenzeitlich krank waren, sei "völlig offen, wie sich das die Woche entwickelt", sagte der SC-Coach, der auch noch die Blutuntersuchungen abwarten will. Für Verteidiger Manuel Gulde, der nach einem Muskelfaserriss wieder auf dem Platz zurück ist, käme ein Einsatz noch zu früh.

Die haben den Abstiegskampf vollständig angenommen, die rennen vorwärts und rückwärts alles mit hundert Prozent. Christian Streich über Schalke

Unabhängig davon, wer letztlich auflaufen wird, hat Streich "keinerlei Bedenken, dass irgendjemand denkt, am Sonntag wird's einfach", auch wenn die Gäste sich tabellarisch in weit entfernten Gefilden bewegen. Die Schalker Mannschaft sei jedoch nicht mehr mit der aus dem Hinspiel zu vergleichen, das der SC 2:0 gewonnen hat. "Die haben den Abstiegskampf vollständig angenommen, die rennen vorwärts und rückwärts alles mit hundert Prozent, wenn sie einen Zweikampf gewinnen oder einen Schuss abblocken, siehst du zehn Fäuste bei den Mitspielern und auf der Bank", sagte der SC-Trainer, der ankündigte, dass auch sein Team "alles reinhauen" wird.

Acht Heimspiele mit je einem Gegentor

Dazu brauche es auch nicht die Statistik als Zusatzmotivation, dass der Sport-Club gegen Schalke seit sieben Spielen unbesiegt ist (fünf Siege, zwei Remis), und dabei sechsmal zu Null spielte. Gegen eine Fortsetzung dieser Serie hätte Streich allerdings nichts einzuwenden, zumal das eine andere Serie beenden würde. Die Freiburger kassierten zuletzt in acht Heimspielen hintereinander exakt ein Gegentor und stellten damit den Bundesligarekord von Union (2021) und Gladbach (1991) ein, die ebenfalls in acht Heimspielen hintereinander jeweils genau ein Gegentor hinnehmen mussten. "Es wird Zeit, dass wir mal kein Tor kriegen, und hoffentlich keine zwei", kommentierte das der SC-Coach.