Streich wird deutlich: "Mit dem Kopf nicht 100-prozentig auf dem Platz"

Gerade in der ersten Hälfte tat sich der SC Freiburg gegen den Fünftligisten SV Oberachern sichtlich schwer - und konnte froh sein, nicht in Rückstand geraten zu sein. Für Trainer Christian Streich Grund genug, seine Elf wachzurütteln.

Es war ein zäher Auftritt, den der SC Freiburg in der ersten Pokalrunde gegen den Oberligisten SV Oberachern hinlegte. Dem Bundesligisten fehlte gegen einen clever verteidigenden und Nadelstiche setzenden Underdog lange die zündende Idee in der Offensive. Christian Streich sagte deshalb zu Recht, dass Oberachern ein "wahnsinnig gutes Spiel gemacht" hat - das konnte er über seine Elf nicht sagen.

Die Breisgauer waren beim "Auswärtsspiel" im Dreisamstadion "zu behäbig", hatten "kein gutes Positionsspiel" und nach 45 Minuten auch "ein bisschen Glück, dass wir nicht in Rückstand geraten sind", gab Streich zu. Vor dem ersten gefährlichen Schuss aufs SVO-Tor durch den noch aktivsten Freiburger der ersten Hälfte, Roland Sallai, hatte nämlich der Oberligist die besseren Chancen gehabt. Marvin Ludwig traf einmal ins Tor, stand dabei aber im Abseits, und einmal den Pfosten.

Leistungssteigerung nach Doppelwechsel

In der zweiten Hälfte "war es dann okay". Der Sport-Club nistete sich am Strafraum des Oberligisten ein, kam auch zu mehreren Abschlüssen, meist aber harmlosen. Ein weiteres Manko, das auch Streich erkannt hatte. Auch die Standards "waren schlecht heute". Nach zehn gespielten Minuten stabilisierte sich das Spiel der Breisgauer weiter. "Das hatte auch was mit der Einwechslung von Chicco Höfler zu tun", so Streich. Mit dem Sechser, der allerdings gegen Hoffenheim aufgrund seiner Roten Karte am 34. Spieltag der letzten Saison gesperrt fehlen wird, "kam eine andere Struktur rein". Die strategischen Fähigkeiten und der Rhythmus des 33-Jährigen stecke an, führte Streich weiter aus - "und deswegen ist er auch so ein wichtiger Spieler für uns".

Ein weiterer wichtiger Spieler kam zeitgleich mit Höfler ins Spiel. Kapitän Christian Günter brach nur fünf Minuten nach seiner Einwechslung schließlich den Bann und zeigte seinen Mitspielern, wie das mit gefährlichen Abschlüssen aus der Distanz so geht. Nach einigen erfolglosen Fernschüssen traf Günter mit seinem ersten direkt satt rechts unten zum 1:0. Fortan tat sich der SCF leichter und legte durch Sallai das zweite, entscheidende Tor nach.

Alles gut im Breisgau? Naja!

Am Ende buchte der Bundesligist also die zweite Runde im DFB-Pokal. Also alles gut im Breisgau? Naja! Bei Streich wirkte der uninspirierte und behäbige Auftritt in Hälfte eins jedenfalls noch nach, deshalb wurde er deutlich: "Wir können ein Spiel nicht so gestalten gegen Oberachern - bei allem Respekt." Der 58-Jährige vermutete, dass einige Spieler "mit dem Kopf nicht 100-prozentig auf dem Platz" waren.

Nur noch wenige Tage sind es noch bis zum Bundesligastart gegen Hoffenheim am kommenden Samstag. Tage, die Streich noch für den letzten Feinschliff nutzen will - und muss. "Das Spiel ist nicht bedeutungslos im Hinblick auf Hoffenheim", ließ der Coach bedeutungsschwer verlauten. Denn die Partie, insbesondere die erste Hälfte, müsse man natürlich besprechen.