Streich: "Wir müssen es zu einem Fußballtempel machen"

Die Tickets für das nächste Heimspiel des SC Freiburg gegen Bayern München am kommenden Wochenende waren innerhalb kürzester Zeit ausverkauft. Die Stimmung im Europa-Park Stadion sollte also ein Selbstläufer sein. Der SC-Trainer fremdelt allerdings noch ein bisschen mit der neuen Umgebung.

Es war ein emotionaler Abschied aus dem Dreisamstadion Ende September mit dem 3:0 gegen den FC Augsburg. Seit Mitte Oktober spielen die Freiburger nun im neuen und viel größeren Europa-Park Stadion, das bislang allerdings nur zweimal theoretisch voll ausgelastet werden durfte. Einige Spiele fanden sogar nur vor 750 beziehungsweise 500 Zuschauern statt. Das hat dazu beigetragen, dass die Atmosphäre bislang noch nie mit der in der alten Spielstätte zu vergleichen war - vielleicht bis zum späten Siegtreffer von Nico Schlotterbeck gegen Wolfsburg vor zwei Wochen.

"Die Dramaturgie hat gestimmt für die Zuschauer", sagte Christian Streich. Das habe schon mit dem frühen Freistoßtor von Vincenzo Grifo begonnen. "Süd hat uns sehr unterstützt, und dann haben auch alle anderen mitgemacht", freute sich der SC-Trainer, und fordert nun, dass alle gemeinsam das neue Stadion "zu einem Fußballtempel machen" sollen. Er hofft, "dass es so eine Schüssel wird wie das Dreisamstadion, dass es Fußball pur ist, das haben die Gegner nicht gemocht, da müssen wir wieder hinkommen".

Für mich ist ein Fußballspiel auch kein Event, wenn es das ist, dann stimmt schon was nicht, weil es dann kein Fußballspiel mehr ist. Ich mag keine Events. Christian Streich

Die Atmosphäre in dem über die Jahre immer weiter ausgebauten Dreisamstadion war auch so besonders, weil die Tribünen eng am Platz waren. Das sind sie im Europa-Park Stadion ebenfalls, aber dort passen mit 34.700 Zuschauern rund 10.000 mehr rein, und es gibt jetzt auch Logen. Auf der Haupttribüne sitzen - im Gegensatz zum vorherigen Standort - nur noch Sponsoren und VIPs. "Was auf dem Platz passiert, muss im Mittelpunkt sein. Das ist gar nicht so einfach in den neuen Stadien, mit allem was drumherum geboten wird, was schön ist, aber eine Randerscheinung sein soll", findet der 56-Jährige. "Für mich ist ein Fußballspiel auch kein Event, wenn es das ist, dann stimmt schon was nicht, weil es dann kein Fußballspiel mehr ist. Ich mag keine Events."

Die Fans hingegen seien elementar wichtig, das hätten nicht zuletzt die Geisterspiele in der Corona-Zeit gezeigt. Das hatte für Streich anfangs zwar auch einen Reiz, weil seine Spieler ihn auf dem Platz gehört haben, aber "nach einer Zeit wurde es unschön, ohne Leute zu kicken": "Wir brauchen Zuschauer, damit wir ein gutes Gefühl haben und die Unterstützung spüren." Allerdings gesteht der SC-Coach den Zuschauern zu, dass sie sich nach der langen Zeit erst wieder an regelmäßige Stadionbesuche gewöhnen müssten. Dazu kämen die stimmungsbremsenden Masken, und bei manchem vielleicht auch die Angst sich anzustecken.

Gegen Bayern München: Erstmals seit November 2021 wieder Vollauslastung erlaubt

Mit den 25.000 Zuschauern im damit ausverkauften Stadion gegen Wolfsburg sei es "super" gewesen, fand Streich. Am nächsten Samstag kommen gegen Bayern München nun noch mal fast 10.000 dazu, da erstmals seit dem Heimspiel gegen Frankfurt im November wieder voll ausgelastet werden darf. Außerdem ist es ein echtes Topspiel, weil der Fünfte den Tabellenführer empfängt. Der letzte Heimsieg der Freiburger gegen die Bayern im Mai 2015 gehörte zu den Spielen, die besonders laut waren. Das späte 2:1 von Nils Petersen sorgte für eine Gefühlsexplosion, die das Dreisamstadion erbeben ließ. Das Spiel ist den Freiburgern nur nicht in guter Erinnerung, weil eine Woche später doch noch der Abstieg folgte. Das kann in dieser Saison nicht passieren. Und mit einem weiteren Heimsieg gegen die Bayern könnten sie der noch jungen Geschichte des neuen Stadions ein echtes Highlight hinzufügen.