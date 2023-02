Streich: "Wir müssen besser sein als Monaco"

Im Vorfeld des Heimspiels gegen Bayer Leverkusen war beim Sport-Club zunächst das Europa-League-Achtelfinallos Juventus Turin das große Thema. Jetzt soll aber alle Konzentration der Bundesliga-Partie gelten, bei der die Freiburger auf ihren Kapitän verzichten müssen.

Bis auf den inzwischen erfolgreich am Kreuzband operierten Daniel-Kofi Kyereh scheinen beim Sport-Club derzeit alle fit zu sein. Und dennoch muss einer zuschauen, der das so gar nicht kennt: Christian Günter hat in Bochum die fünfte Gelbe Karte gesehen und wird den Freiburgern erstmals seit Februar 2019 fehlen. SC-Trainer Christian Streich versuchte diese Personalie herunterzuspielen, auch wenn es "ungewohnt" gewesen sei, Günter beim Elf-gegen-elf im Abschlusstraining im anderen Trikot zu sehen: "Jetzt schaut er halt mal von draußen zu."

Wer den SC-Dauerbrenner ersetzen wird, sei zwar beschlossen, werde aber nicht verraten, sagte Streich. Möglicherweise wechselt einer der Rechtsverteidiger, Lukas Kübler oder Kiliann Sildillia, auf die gegenüberliegende Seite. Aber auch Kenneth Schmidt, der regelmäßig in der 3. Liga spielt und Linksfuß ist, habe "gut trainiert und es gut gemacht in der zweiten Mannschaft".

Wir müssen arbeiten, kein Sprint darf zu viel sein. Christian Streich

Für den SC-Coach ist jedoch viel wichtiger, dass die Mannschaft "genauso verbissen, mit dem Hunger und der Einstellung" auftritt wie beim jüngsten Auswärtssieg in Bochum. "Wir müssen arbeiten, kein Sprint darf zu viel sein, und müssen uns die ganze Zeit helfen, Räume schließen, sonst rennen sie einfach an uns vorbei", forderte er.

Durch die zurückgekehrten Moussa Diaby, Florian Wirtz und Patrik Schick habe die Werkself wieder "eine andere Qualität, gerade in der Offensive". Andererseits muss Leverkusen gleich auf drei gesperrte Spieler verzichten und war zudem noch am Donnerstagabend 120 Minuten plus Elfmeterschießen in Monaco in der Europa League im Einsatz. "Aber sie hatten ein Erfolgserlebnis, das gibt Energie", weiß Streich aus den eigenen Erfahrungen der englischen Wochen in der Hinrunde. "Das Spiel war für Xabi Alonso, die Mannschaft und den Verein extrem wichtig."

An der Verteidigung von Mainz orientieren

Denn in der Liga hinken die Leverkusener ihren Ansprüchen als Tabellenzehnter deutlich hinterher, sie haben 13 Punkte weniger als der viertplatzierte Sport-Club, der mit seinen 40 Punkten so viele gesammelt hat wie noch zu diesem Zeitpunkt. Und Freiburg ist unter den sieben Teams an der Spitze dasjenige, das gegen den Rest der Liga - zu dem auch Bayer zählt - die meisten Punkte holt (im Schnitt 2,67).

Im Hinspiel in Leverkusen gewann der SC mit 3:2 durch Tore von Matthias Ginter, Michael Gregoritsch und Ritsu Doan, die auch Sonntag alle wieder in der Startelf zu erwarten sind. "Wir müssen besser sein als Monaco", sagte Streich, "bei allem Respekt, aber sie haben ihnen zu viele Zwischenräume gegeben, nicht mit allem Hunger verteidigt." Das habe Mainz zuvor in der Liga gegen Bayer deutlich besser gemacht.

Stellt der SC einen neuen Heim-Rekord auf?

Als Kapitän und Günter-Ersatz wird Torwart Mark Flekken die Mannschaft aufs Feld führen. Der Niederländer spielte am vergangenen Wochenende in Bochum zum neunten Mal in dieser Saison zu Null und setzte sich damit alleine an die Spitze der Keeper. Vergangene Saison schaffte er zehn weiße Westen. Diesen Wert könnte Flekken also schon an diesem Wochenende einstellen.

Allerdings haben die Freiburger in den letzten vier Heimspielen immer ein Gegentor kassiert. Trotzdem ist der Sport-Club Zuhause seit neun Spielen ungeschlagen (sieben Siege, zwei Remis), länger hat das zuletzt von Januar bis September 2012 (fünf Siege, fünf Remis) geklappt. Auch da könnten die Freiburger also einen Rekord einstellen.