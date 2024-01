Streich: "Wir machen keine wilden Sachen"

Den Wunsch nach Zugängen hat Freiburgs Trainer klar artikuliert. Zugleich darf er registrieren, dass sein Team trotz dezimierten Kaders nicht unter einem Qualitätsproblem leidet.

Will Neuzugänge, doch könnte auch ohne diese leben: Freiburgs Trainer Christian Streich. IMAGO/Jan Huebner

Ins aktuelle Freiburger Beuteschema passt Florent Muslija (25) allemal. Nicht nur, weil der Paderborner Offensivmann beim 3:1-Pokal-Coup des Zweitligisten Anfang November "ein schönes Freistoßtor gegen uns geschossen hat", wie sich SC-Coach Christian Streichanerkennend erinnert.

Zwei Spielertypen stehen ganz oben auf Streichs Liste

Dass Muslija, dessen Vertrag in Ostwestfalen im kommenden Sommer ausläuft, nun tatsächlich bevorzugtes Objekt der Breisgauer Begierde ist, will Streich derweil nicht bestätigen. Aber: Ein Offensivallrounder, wie ihn der unweit von Freiburg in Achern geborene kosovarische Nationalspieler verkörpert, steht auf der Wunschliste neben einem zentralen Mittelfeldspieler definitiv ganz oben.

Zudem sagt Streich losgelöst von Namen: Dass sein Aufgebot bis zum Liga-Restart gegen Union Berlin am kommenden Samstag noch Verstärkung erfahre, sei "möglich, wir hoffen es". Zugleich gibt der Fußballlehrer zu bedenken: "Wir hatten auch im Sommer vielversprechende Dinge, doch dann wurde es zu teuer, weil andere Vereine aufgesprungen sind. Wenn da irgendwelche Italiener kommen oder Klubs aus der Premier League oder auch englische Zweitligisten, die den Geldbeutel aufmachen - dann hast du als SC Freiburg keine Chance."

Wenn es nicht funktioniert, kicken wir mit denen, die da sind. Christian Streich

Auch wenn er seinen Wunsch nach Einkäufen bereits beim Trainingsauftakt klar artikuliert hatte, sei er "entspannt", betont Streich: "Wir machen nur vernünftige Dinge, wilde Sachen machen wir nicht. Wir hoffen jetzt, dass etwas funktioniert. Wenn es nicht funktioniert, kicken wir mit denen, die da sind."

Dass trotz generell schmalen Kaders und diverser Ausfälle kein Qualitätsproblem besteht, stellten Streichs Profis mit dem 5:2-Testspielsieg bei Eintracht Frankfurt am Samstag einmal mehr eindrucksvoll unter Beweis. "Auf Frankfurter Seite war es nicht die Mannschaft, die normal auf dem Platz steht", schränkte der Freiburger Trainer ein, "nichtsdestotrotz haben wir ein ordentliches Spiel gemacht. Gegen den Ball diszipliniert, auch mit Ball gute Sachen: Das zweite Tor war wunderbar herausgespielt."

Bei Lienhart scheint es sinnvoller, gegen Union kein Risiko einzugehen

Beruhigend nicht zuletzt, dass sich die Viererkette auch ohne den weiterhin angeschlagenen Philipp Lienhart stabil präsentierte. Der österreichische Nationalspieler ist nach Adduktorenproblemen derzeit bei knapp 70 Prozent Belastbarkeit. Da scheint es sinnvoller, gegen Union noch kein Risiko einzugehen. Der zuletzt erkrankte Lucas Höler soll dieser Tage ins Teamtraining zurückkehren und am Samstag zumindest als Joker wieder dabei sein.