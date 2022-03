Streich: "Wir haben noch alles zu gewinnen"

Christian Streich erklärt, warum er sich von der Fürther 1:6-Klatsche gegen Leipzig nicht blenden lässt und nennt den aktuellen Stand bei den zuletzt fehlenden Profis des SC Freiburg.

In der Tabelle trennen den SC Freiburg und die SpVgg Greuther Fürth 30 Punkte. Die Breisgauer haben bislang 44 Zähler gesammelt, genauso so viele wie Leipzig, das am Sonntag 6:1 in Fürth gewann. Die Mannschaft von Christian Streich ist zudem seit sechs Pflichtspielen ungeschlagen, hat dabei viermal gesiegt. Rein äußerlich betrachtet könnte man die Aufgabe beim Tabellenschlusslicht als undankbar für den SC ansehen, von dem am Samstag mehrheitlich ein Sieg erwartet wird.

Streich will dieser Sichtweise naturgemäß entgegenwirken. "Wir haben noch alles zu gewinnen in dieser Saison. Unser großes Ziel, was nicht wenige Mannschaften auch verfolgen, haben wir erreicht. Das ist das Wichtigste", betonte er am Donnerstag mit Blick auf den längst gesicherten Ligaverbleib und die Chance, sowohl im Pokal als auch mit einer Europacup-Teilnahme in der Liga Großes erreichen zu können: "Und jetzt spielen wir in Fürth. Ich gehe selbstverständlich auf Augenhöhe in dieses Spiel, weil ich davon ausgehe, dass alle Mannschaften, die bisher gegen Fürth verloren haben, auch davon ausgegangen, dass sie auf Augenhöhe sind - am Ende waren sie es aber nicht, weil sie das Spiel verloren hatten."

Das gilt in dieser Saison für Union Berlin, Mainz und Hertha BSC. Zumindest die beiden Erstgenannten spielen insgesamt ähnlich wie der SC eine erfreuliche Saison.

Streich: Vor Fürths Rückrunde "ziehe ich total den Hut"

Wer sich von der Klatsche gegen Leipzig blenden lasse, sei falsch beraten. "Wir haben auch in Dortmund fünf Stück gekriegt und waren chancenlos. Das passiert gegen solche Mannschaften eben mal", sagte Streich und geht davon aus, dass Fürth als Reaktion auf das 1:6 in Sachen "Willen, Aggressivität und Einstellung nicht schuldig bleiben" werde. Vor den Leistungen und Ergebnissen der Franken im Jahr 2022 nach nur fünf Zählern zur Winterpause "ziehe ich total den Hut", brachte Streich seine Wertschätzung für die Arbeit von Trainer Stefan Leitl und Co. zum Ausdruck.

Der 56-Jähirge geht fest davon davon aus, dass seine Spieler den Tabellenletzten nicht unterschätzen: "Ich bin überzeugt, dass unsere Spieler total fokussiert sind, weil sie intelligent sind. Die Jungs wissen ja ganz genau, wie die Spiele laufen. Wir haben zu Hause gegen Bielefeld 2:0 geführt, da sagt jeder, jetzt kommt das 3:0 und das 4:0. Am Ende stand es 2:2. Am Wochenende stand es 2:0 gegen Wolfsburg in der Halbzeit, da denkt man auch, das ist gelaufen - aber nichts ist gelaufen, wir haben ja genug Erfahrungen gemacht."

In dieser Hinsicht auch positive. Mit Dortmund und Leverkusen befinde sich der Sport-Club selbst grundsätzlich nicht auf Augenhöhe, habe aber jeweils ein Spiel gegen diese Kontrahenten mit 2:1 gewonnen, so Streich. Er sieht die Aufgabe in Fürth insgesamt also nicht als undankbar an, zumal "wir im Moment auch genug Probleme haben, wie andere Mannschaften auch".

Auf was es für Streich ankommt

Kann wohl wieder auf Maximilian Eggestein setzen: SCF-Coach Christian Streich. imago images/Norbert Schmidt

Das ist aufs Personal bezogen. Streich bestätigte am Donnerstag, dass Kevin Schade (Bauchmuskelbeschwerden) sicher ausfällt, die Einsatzmöglichkeit von Lukas Kübler (muskuläre Probleme) ist fraglich. Maximilian Eggestein sei hingegen nach "einem ganz leichten Verlauf" seiner COVID-19-Infektion und einigen Trainingstagen wieder ein Startelfkandidat. Winterzugang Hugo Siquet werde nach überstandener Isolation ebenfalls im Kader stehen.

Bei Woo-Yeong Jeong und Philipp Lienhart, die erst am Freitag und Samstag positiv auf das Coronavirus getestet worden sind, stehen am Freitag kardiologische Untersuchungen an. Bei einem unbedenklichen Befund sei eine Kadernominierung auch in diesem Fall möglich. "Es kann aber gut sein, dass wir es nicht machen wollen", sagte Streich, dessen Spieler sich darauf einstellen müssten, "dass wir am Samstag sehr viel laufen müssen und nicht selten auch gegen den Ball. Es kommt darauf an, wie wir im Kopf und im Herzen auf den Platz gehen - egal, wer spielt."

Kommen die SC-Profis, so viel lässt sich prognostizieren, wie so oft in dieser Saison ihrer Leistungsgrenze nahe, wird man den sportlichen Unterschied zwischen Fürth und Freiburg erkennen.