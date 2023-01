Streich: "Wir haben keine Stammspieler und keine Führungsspieler"

Obwohl gerade die Stamm- und Führungsspieler hauptverantwortlich für den bisherigen Freiburger Erfolg sind, möchte sie Christian Streich nicht so nennen. Der SC-Trainer äußerte sich auch über Auswirkungen der sportlichen Bilanz aufs Miteinander sowie zur Spannung in seinem Team.

Aus dem Freiburger Trainingslager in Sotogrande (Spanien) berichtet Carsten Schröter-Lorenz

Christian Streich besitzt die Fähigkeit, einen immer mal wieder zu verblüffen. Am Samstag, nach dem 3:2-Testspielsieg gegen den FC Basel unweit des Felsens von Gibraltar, verbannte der 57-Jährige plötzlich zwei harmlose, übliche Begriffe aus dem Fußball-Jargon. "Wir haben keine Führungsspieler und keine Stammspieler, all dieses Zeugs, das haben wir alles nicht", sagte Streich: "Was sind die anderen dann? Unstammspieler? Wir haben manche Spieler, die viel spielen und manche nicht. Und die Führungsspieler gibt es auch nicht, weil was sollen dann die anderen machen? Werden die nur am Nasenring rumgeführt?"

Diese Frage kann Streich wohl am besten beantworten, zumindest was den internen Umgang betrifft. Öffentlich ist jedenfalls noch kein SC-Profi aktenkundig geworden, der am Nasenring geführt wurde. Was Streich aber eigentlich meint: Er selbst will diese Begriffe nicht verwenden. Womöglich, weil er Akteure, die keiner der beiden Kategorien zuzuordnen sind, nicht abwerten möchte. Oder - warum auch immer… Jedenfalls weiß Streich, dass es beim SC Freiburg, inhaltlich betrachtet, natürlich beides gibt, Stamm- und Führungsspieler.

Acht "echte" Stammspieler wie aus dem Lehrbuch

So wird er beispielsweise die für den Erfolg der letzten Jahre wesentlichen Führungsqualitäten von Kapitän Christian Günter oder Mittelfeldstratege Nicolas Höfler kaum bestreiten. Beispielsweise auch in Abgrenzung zum 20-jährigen Durchstarter Kiliann Sildillia, der wiederum zum erweiterten Kreis der Stammkräfte zählt. Da sich Sildillia aber rechts hinten mit Lukas Kübler um das Startmandat duelliert, sich Maximilian Eggestein und Yannik Keitel neben Höfler gegenseitig Auftritte zum Anpfiff abluchsen und sich gar vier Profis um den Platz im offensiven Zentrum streiten, gibt es beim SC diese Saison acht "echte" Stammspieler, wie man sie im Fußballlexikon abbilden könnte. Und die für die bisherige Rekordsaison der Breisgauer hauptverantwortlich zeichnen.

Ganz hinten stehst du unter einem anderen Druck. Christian Streich

Haben Platz zwei und die Achtelfinaltickets in DFB-Pokal und Europa League - ungeachtet von möglichen Kontroversen ums Vokabular - etwas am Miteinander und an den Abläufen beim stets bescheidenen Sport-Club geändert, der noch 2018 und 2019 nur knapp den Ligaverbleib gesichert hatte? "Mit 30 Punkten nach 15 Spielen ist es gut und beruhigend für die Nerven. Wenn du ganz hinten stehst, bist du zwar engagiert, aber unter einem anderen Druck", sagt Streich, der sich noch gut an das belastendere Szenario erinnert: "Daher ist es so gut, aber es ist überhaupt keine Euphorie oder sonst irgendwas."

Spannung im Erfolg? "Dafür sind wir Trainer da"

Wenn es so gut läuft wie bisher beim Sport-Club, ist es gerade angesichts der ungewohnt langen Pause in dieser Spielzeit eine der größten Herausforderung, die nötige Spannung bei der kickenden Belegschaft aufrechtzuerhalten. "Dafür sind wir Trainer da", versichert Streich. Wer ihn kennt, weiß, dass er gerade bei diesem Thema besonders genau auf das Verhalten seiner Spieler achtet, ihnen aber auch Lockerheit zugesteht, sie sogar empfiehlt: "Die sollen froh, fröhlich, positiv und ambitioniert sein und wir schauen dann, ob es so ist, wie es sein sollte." Und wie ist es gerade in diesen Januar-Tagen in Spanien, knapp zwei Wochen vor dem Wiederauftakt in der Liga? "Bis jetzt ist es okay, normal", findet Streich.

Alternative Bezeichnung für Günter?

Wäre nur noch mal die Frage mit den Stamm- und Führungsspielern zu klären. Besonders bei Christian Günter fällt die Suche nach alternativen Bezeichnungen echt schwer. Der 29 Jahre alte Nationalspieler ist nämlich nicht nur Kapitän, sondern stand in den vergangenen 146 (!) Pflichtspielen des SC immer in der Startelf. Das ist mit Abstand der Spitzenwert unter den aktuellen Bundesliga-Profis. Rekord-Stammspieler wäre dann wohl ein passender Begriff.