Nach der hohen Niederlage im Hinspiel möchten die Freiburger im Baden-Württemberg-Derby gegen Stuttgart Revanche nehmen. Ungewohnt für ein Heimspiel: Der SC spielt ganz in weiß.

Das 0:5 in Stuttgart am dritten Spieltag war die höchste Saisonniederlage der Freiburger. Während die Spieler das noch im Hinterkopf haben und sich dafür revanchieren wollen, spielt das für Trainer Christian Streich vor dem Rückspiel (Samstag, 15.30 Uhr) nur eine untergeordnete Rolle. "Das war ein sehr unangenehmes Erlebnis", erinnerte er sich, "wir hatten in den ersten Minuten noch die Riesenchance zum 1:0, sie haben in der zweiten Halbzeit dann die Räume genutzt mit ihrem Tempo." Er habe in dieser Woche aber "noch nicht so viel daran gedacht - wir wollen nur auf uns schauen". Außerdem haben die Freiburger zuvor sechsmal hintereinander gegen den VfB gewonnen.

"Wir müssen Präsenz zeigen, auch zeigen, dass wir daheim sind, dass wir die Fans mitnehmen", forderte Streich. Auch das Zweikampfverhalten müsse wieder besser sein als zuletzt bei der Niederlage in Bremen. Beim Sieg gegen Hoffenheim und dem Unentschieden gegen Union Berlin nach der Winterpause war der SC-Coach in dieser Hinsicht zufrieden. Zuhause ist Freiburg seit sieben Spielen ungeschlagen (vier Siege, drei Remis).

Erstmals seit März 2018 steht der VfB vor einem direkten Duell in der Tabelle vor dem Sport-Club. „Sie stehen total verdient dort, wo sie aktuell angesiedelt sind, auf einem Champions-League-Platz. Sie haben eine sehr gute Mannschaft, die es taktisch und fußballerisch gut macht“, lobt Streich die Schwaben. Und auch wenn es für die Fans beider Vereine weiter ein besonderes Aufeinandertreffen ist, hat es für den SC-Coach nicht mehr so eine große Brisanz. "Über die vielen Jahre ist in mir drin nicht mehr die wahnsinnige Rivalität, dass wir es denen unbedingt zeigen wollen, weil wir die Kleinen sind und sie die ganz Großen", sagte Streich. "Wir haben es auch ein Stück weit irgendwo hin geschafft. Und der VfB hatte zuletzt schwere Jahre, und das nicht zu wenig."

Er zeigte auch Mitgefühl mit den Schwaben nach dem langfristigen Ausfall von Dan-Axel Zagadou (Kreuzbandanriss). "Es ist schade, dass er sich so schwer verletzt hat", sagte Streich, "aber der VfB hat viele Optionen und genug Qualität." Das sei auch schon in der Rückrunde der vergangenen Saison zu sehen gewesen. "Sie haben eine gute Entwicklung von Spielern, das muss man neidlos anerkennen", meinte der SC-Trainer, "aber wir haben auch eine gute Entwicklung von jungen Spielern."

SC denkt an Rot-Grün-Sehschwäche

Die Freiburger werden übrigens im ausverkauften Europa-Park Stadion nicht wie üblich zuhause in Rot-Weiß auflaufen, sondern in komplett weißen Trikots und Hosen. Der Grund ist das grüne Ausweichtrikot der Stuttgarter, das nicht nur einigen Zuschauern, sondern vor allem auch SC-Spielern mit Rot-Grün-Sehschwäche Probleme bereiten könnte. "Wir wollen ja nicht, dass einer dem anderen den Ball zuspielt und der schießt ihn ins Tor, weil es der gegnerische Spieler ist", erklärte Streich. "Spieler sollen nicht auf den Platz gehen und 90 Minuten Panik haben, weil sie die Trikots nicht erkennen."

Er kenne die Problematik bereits aus seiner Zeit als A-Jugend-Trainer. Da habe ein Stammspieler und späterer Profi diese Sehschwäche offenbart, und seitdem wird beim Sport-Club sehr genau auf die Trikotauswahl geachtet.