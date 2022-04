Streich: "Wir haben die Finals immer gewonnen"

Erstmals steht der SC Freiburg im DFB-Pokal-Finale, Nicolas Höfler war darüber "brutal happy", ebenso Nils Petersen und Nico Schlotterbeck. Christian Streich dagegen sprach über Dinge, die "wahnsinnig unsexy" sind.

"Die Mannschaft ist sehr diszipliniert, arbeitet sehr gut", lobte Streich seine Freiburger Schützlinge nach dem 3:1-Sieg im Halbfinale beim Hamburger SV am ARD-Mirko und ergänzte anschließend bei Sky, dass der Sport-Club "in Summe verdient" gewonnen habe. "Der HSV ist fußballerisch richtig gut, wir mussten sehr viel Arbeit gegen den Ball machen - die Jungs sind bereit dazu. Nur so kannst du so ein Spiel gewinnen."

Der Final-Einzug bedeutet den Breisgauern sehr viel. "Dafür lohnt es sich, Profi zu werden", sagte Nils Petersen freudetrunken: "Mit Freiburg ins Pokalfinale zu kommen, ist etwas ganz Besonderes." Und das wollte der Torschütze zum zwischenzeitlichen 1:0 am späten Dienstagabend noch gebührend feiern. "Mal schauen, wie der Trainer drauf ist, aber ich glaube schon, dass wir uns das eine oder andere Getränk genehmigen dürfen. Zur Not machen wir es heimlich."

Streich macht sich Gedanken um die Zukunft

Streich selbst gab sich betont gelassen, antwortete auf die Frage, ob er vom Pokalsieg träume, mit einem schlichten "Nein" und erklärte, dass er sich bereits Gedanken über die kommenden Aufgaben mache. "Mit jedem Erfolg wird die Erwartung größter. Wie gehen wir damit um? Das geht mir durch den Kopf, aber das will niemand hören. Das ist wahnsinnig unsexy, das gebe ich zu."

Eine zu große Bedeutung wollte Streich dem Pokalfinale jedenfalls nicht beimessen, vielmehr zog er den Vergleich zum DFB-Junioren-Pokalfinale, mit dem einige seiner Spieler - und er als Trainer - schon Erfahrung haben. "Einige Jungs waren schon im A-Jugend-Finale, das hört sich jetzt komisch an, aber es ist so, dass sie dort auch gewonnen haben. Wir haben die Finals immer gewonnen", stellte Streich, Trainer der Junioren-Pokalsieger 2006, 2009 und 2011, fest und nannte Christian Günter, Nicolas Höfler und Johnny Schmid in diesem Kontext beim Namen. Bedenken, dass seine Spieler im Pokalfinale "zu nervös" sein könnten, habe er deshalb nicht. Außerdem habe "die Mannschaft eine gewisse Erfahrung. Wir haben eine gute Mischung, sind einfach in der Breite besser geworden."

Union oder Leipzig?

Ob Leipzig oder Union - beide tragen am Mittwoch (LIVE! ab 20.45 Uhr bei kicker) das zweite Halbfinale aus - im Endspiel wartet, ist Streich im Grunde einerlei. In seiner typisch nüchternen Art sagte er: "Wenn Union Berlin ins Finale kommt, wäre es unglaublich, weil es in ihrer eigenen Stadt wäre. Wenn Leipzig ins Finale kommt, dann hätten sie es auch verdient. Aber es ist egal. Du musst gegen solche Mannschaften bestehen. Du musst versuchen, das Spiel zu gewinnen - und wenn wir es nicht gewinnen, waren wir immerhin in Berlin."

Nico Schlotterbeck wäre das nicht genug: "Ich habe durchgerechnet: Gewinnen wir ab jetzt fünfmal, sind wir Pokalsieger und Champions-League-Teilnehmer. Das ist das Ziel. Ich glaube, das kriegen wir hin."

