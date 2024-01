Streich: "Wenn man drüber schwätzt, dann kippt's"

SC-Trainer Christian Streich hätte nichts dagegen, seine weiße Weste gegen TSG-Coach Pellegrino Matarazzo zu verteidigen - dann würden die Freiburger in der Tabelle weiter vor den Hoffenheimern stehen.

Gleich zwei ehemalige Hoffenheimer werden voraussichtlich gegen ihren Ex-Verein am Samstag (15.30 Uhr) Jubiläen feiern. Wenn sie zum Einsatz kommen, wovon bei beiden auszugehen ist, wird Manuel Gulde sein 150. Bundesligaspiel für den SC Freiburg bestreiten, und Vincenzo Grifo steht vor seinem 250. Pflichtspiel für den Sport-Club. Passenderweise hat Gulde am Tag zuvor seinen Vertrag in Freiburg verlängert.

Nach dem Ausfall von Philipp Lienhart, der nach einer Leisten-OP mehrere Wochen fehlen wird, hat Gulde wieder mal gezeigt, dass auf ihn Verlass ist. Trainer Christian Streich lobte ihn in der Pressekonferenz vor dem Hoffenheim-Spiel als "taktisch schlau, er kann ein Spiel und den Gegner lesen und ist technisch gut", zudem sei er ein "absoluter Teamplayer und kein Lautsprecher". Auch wenn er zuletzt mehrfach als Rechtsfuß auf der linken Innenverteidigerposition spielen musste, habe es der 32-Jährige auch dort "sehr gut gemacht", obwohl es für einen Linksfuß leichter sei, von dort Spielverlagerungen zu initiieren.

Die dürften auch gegen die TSG wichtig sein, denn Streich rechnet damit, dass die Hoffenheimer "wahrscheinlich im 3-5-2 die Mitte zu machen und verteidigen". Dass der Gegner 16 seiner 24 Hinrunden-Punkte auswärts geholt hat, führt der SC-Coach auch darauf zurück, dass "sie wahnsinnig gut umschalten können und sehr schnelle Spieler haben, sie können auch etwas mit dem Ball anfangen und sind eine gut besetzte Mannschaft".

Streichs Bilanz gegen Matarazzo

Das Hinspiel haben allerdings die Freiburger mit 2:1 gewonnen, und auch insgesamt haben sie eine gute Bilanz gegen die Hoffenheimer. Nur eine der jüngsten neun Begegnungen haben sie verloren (sechs Siege, zwei Remis). Zudem hat Streich noch nie gegen seinen Trainerkollegen Pellegrino Matarazzo verloren - in bislang sieben Bundesliga-Duellen. "Aber im Pokal haben wir verloren, da hat Kalajdzic uns mit einem sehr schönen Tor abgeschossen", erinnerte Streich an die Zweitrunden-Niederlage im Dezember 2020 beim VfB Stuttgart und den Treffer des Neu-Frankfurters Sasa Kalajdzic. "Dass wir in der Bundesliga immer gewonnen haben, wusste ich nicht, aber umso besser, so ist die Bilanz gut für uns", sagte der SC-Coach, der eigentlich nicht über solche Serien reden möchte: "Wenn man darüber schwätzt, dann kippt's."

Streich auf den Spuren von Rehhagel und Schaaf

Für den Sport-Club spricht auch, dass er seit sechs Spielen im eigenen Stadion ungeschlagen ist (drei Siege, drei Remis), und in vier der jüngsten fünf Spiele ohne Gegentor blieb. Unabhängig davon, wie das Spiel ausgeht, wird Streich gegen Hoffenheim erneut eine besondere statistische Marke erreichen: Mit seinem 371. Bundesligaspiel zieht er mit Winfried Schäfer gleich, der genauso so oft beim Karlsruher SC auf der Bank saß. Nur zwei Trainer betreuten öfter einen Verein im Oberhaus: Otto Rehhagel kommt auf 493 Spiele, Thomas Schaaf auf 480, beide für Werder Bremen.

Beim Sieg zum Saisonstart in Sinsheim bestritt übrigens Linksverteidiger Christian Günter sein einziges Bundesligaspiel in dieser Saison, weil er sich danach erneut am bereits in der Vorbereitung gebrochenen Unterarm verletzte. Der 30-Jährige steht zwar kurz vor dem Comeback, wird aber gegen Hoffenheim als Kapitän weiterhin von Grifo vertreten, der mehrfach bei der TSG unter Vertrag stand, seine erfolgreichste Zeit aber in Freiburg hatte und hat. "Er hat hier viele Jahre mitgeprägt", sagte Streich über den Offensivspieler und Standardspezialisten. "Er ist auch ein sehr guter Mensch, der viel für die Mannschaft tut und sich vollständig identifiziert und als Teil sieht von diesem Verein - die Zahl spricht für Vince", kommentierte der SC-Coach Grifos bevorstehenden 250. Einsatz in einem Pflichtspiel für die Freiburger.