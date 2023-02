Streich: "Wenn du die Hand ins Gesicht kriegst, kannst du stehen bleiben"

Unabhängig von der Beurteilung der Schiedsrichter-Leistung empfindet auch Christian Streich die Gelb-Rote Karte als "lehrreich" für Talent Kiliann Sildilla. Freiburgs Trainer weist aber auch auf einen Verhaltensunterschied zwischen seinen und Dortmunder Spielern nach Armvergehen hin.

Streich, der selbst Gelb-Rot sah, empfand die Spielleitung von Robert Schröder am Samstag in Dortmund als nicht verhältnismäßig. Beispielhaft nannte er ein Armvergehen von Niklas Süle im Laufduell mit Daniel-Kofi Kyereh, das gar nicht gepfiffen wurde. Kurz darauf bekam Sildillia für einen vergleichbaren Armeinsatz im Laufduell mit Karim Adeyemi auf Höhe der Mittellinie seine erste Gelbe Karte.

Schröder räumte am Sonntag in der TV-Sendung Doppelpass ein, die Szene Kyereh/Süle sei ihm durchgerutscht und hätte als Foul geahndet werden müssen. Sildillias Foul bewertete er aber auch im Nachhinein als gelbwürdig. Zuvor hatte der 20 Jahre alte Franzose bereits ein Foul an Adeyemi begangen, nachdem er in Ballbesitz weggerutscht war und seinem Gegenspieler im Fallen mit den Armen an den Beinen traf.

Im dritten in kurzer Abfolge folgenden Duell hinderte er Adeyemi, der den Ball gut vorbeigelegt hatte, mit einem kurzen ungeschickten Klammergriff am Weiterlaufen. Auch, weil die Strafraumgrenze nah war und es ein aussichtsreicher BVB-Angriff hätte werden können, sah Sildillia eine regeltechnisch recht klare Gelbe Karte, in der Konsequenz Gelb-Rot.

Man kann diesen Platzverweis dennoch als überzogen ansehen. Eine letzte, für alle sichtbare Ermahnung mit dem klaren Hinweis auf den beim nächsten Vergehen drohenden Feldverweis wäre ebenso vertretbar gewesen und dem Spiel wohl eher angemessen.

Es gibt aber natürlich noch eine andere Bewertungsebene in diesem Fall. Bei aller Diskussion über Schröders Entscheidung steht fest: Der frisch mit Gelb verwarnte Sildillia hätte sich schlauer verhalten müssen, Adeyemi im dritten Duell auch auf die Gefahr einer BVB-Großchance hin ohne Foul ziehen lassen sollen. Selbst ein Gegentreffer hätte nicht so schwer gewogen wie eine über 70-minütige Unterzahl.

Profis lassen sich oft zu schnell fallen

"Er hat sich nicht gut verhalten", räumte auch Streich am Montag ein, wies aber noch auf einen anderen Punkt hin: "Kofi kriegt den Ellbogen ins Gesicht, an den Hals - und bleibt stehen. Und bei Kilianns Laufduell liegt er (Adeyemi, Anm. d. Red.) direkt auf dem Boden. Das kann man abhaken unter Cleverness und fehlende Cleverness bei uns, weil, wenn du die Hand ins Gesicht kriegst, kannst du natürlich stehen bleiben und dir das Gesicht halten."

Das ist jedenfalls die fairste aller Möglichkeiten und verdient eigentlich Lob und nicht das Etikett "fehlende Cleverness". Das Problem ist allerdings: Die Schiedsrichter lassen sich von der im Profifußball generell grassierenden Unart, sich zu schnell, zu theatralisch und fast immer fallen zu lassen, noch zu oft in ihrem Strafmaß beeinflussen. So wäre es in interessant gewesen, ob die vier Unparteiischen Süles Foul an Kyereh auch übersehen hätten, wäre der Freiburger zu Boden gegangen.

Streich: "Da war Dortmund uns natürlich in vielen Dingen voraus"

All das sagte Streich am Dienstag jedoch nicht. Er machte Adeyemi auch keinen expliziten Vorwurf, sondern erklärte: "Da war Dortmund uns natürlich in vielen Dingen voraus, gerade Adeyemi und so, wie die sich verhalten in diesen Situationen." Interessant wäre, wie Streich wirklich darüber denkt und ob seine Aussagen nicht inzwischen Resignation in sich tragen.

Für Sildillia sei es aber unabhängig davon "lehrreich gewesen, keine Frage". Das Ausrutschen in einigen Situationen, das auch Dortmunder Spielern in der Anfangsphase vereinzelt passierte, sei erschwerend hinzugekommen. Dennoch: "Kiliann muss sich anders verhalten und lernt daraus. Für uns war es natürlich schmerzhaft. Aber das ist dann auch normal."