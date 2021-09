Streich warnt vor "ganz harten Entscheidungen"

Im Testspiel gegen den FC Zürich konnten beim SC Freiburg einige Spielpraxis sammeln, die zuletzt nicht viel gespielt haben oder verletzt waren. Außerdem spielte sich das neue Mittelfeldduo weiter ein, das schon in einer Woche gegen Köln gefragt sein könnte.

Beim Auswärtssieg in Stuttgart wechselte SC-Trainer Christian Streich nach der Pause dreimal aus, unter anderem die Doppelsechs Nicolas Höfler und Yannik Keitel, weil beide verletzt waren. Janik Haberer und Neuzugang Maximilian Eggestein kamen ins Spiel und bewiesen, was Streich bereits zuvor gesagt hatte: Dass es im Mittelfeld einen ganz engen Konkurrenzkampf gibt, und es eine enge Entscheidung zwischen den vier Spielern wäre. Das zeigte sich auch beim 3:2-Sieg im Testspiel am Donnerstagnachmittag gegen den Schweizer Tabellenführer FC Zürich, in dem Haberer und Eggestein 90 Minuten spielten, dabei gut aufeinander und mit dem Rest der Mannschaft abgestimmt wirkten.

Vorteil für Eggestein und Haberer

Da noch nicht klar ist, wann Höfler (Mittelfußprellung) und Keitel (Rückenprellung) wieder auf den Platz zurückkehren, könnte das die Chance für die beiden Konkurrenten sein. Überraschend ist, dass Eggestein offenbar kaum Eingewöhnungszeit braucht, beim Sport-Club schon bestens integriert wirkt. "Er ist ein Spieler mit viel Erfahrung, der eine Sicherheit in seinem Spiel hat, auch taktisch weiß er schon viel - er ist einfach schon ein Bundesligaspieler", sagte Streich über den ehemaligen Bremer. Gegen Zürich habe der 24-Jährige "marschieren müssen, und das hat er gemacht, er hatte ein paar gute Balleroberungen, das hat mir gefallen".

Gezeigt hat das Spiel gegen Zürich auch, dass Woo-Yeong Jeong im Moment gut drauf ist. Nach seiner Einwechslung brachte er viel Dynamik ins Offensivspiel, auch wenn er kein Tor erzielt hat. Aber der Südkoreaner bereitete den zweiten Treffer von Nils Petersen vor, der nach seiner Knieverletzung so etwas wie ein interner Neuzugang ist. Deswegen kann Streich auch damit leben, dass es in dieser Transferperiode doch nicht mit dem gewünschten Stürmer geklappt hat. Es sei besprochen worden, dass kein ähnlicher Spielertyp wie Ermedin Demirovic oder Lucas Höler geholt wird. "Nur wenn etwas ganz genau passt, und das hat sich nicht ergeben, also haben wir nichts gemacht", erklärte Streich.

Überbesetzung in der Innenverteidigung

Mit etwas Sorgen blickt er darauf, dass es keinen Abgang in der Defensive gegeben hat, die mit sechs Innenverteidigern eigentlich überbesetzt ist. Bei Keven Schlotterbeck wäre eine Ausleihe denkbar gewesen, bei Dominique Heintz ein Wechsel. "Sie haben sich entschieden, dass sie unbedingt da bleiben wollten, wenn nicht die ganz große Möglichkeit kommt", sagte der SC-Coach, "das heißt, dass es ganz harte Entscheidungen geben kann. Aber das ist alles total offen mit den Jungs bis ins Detail besprochen worden." Trotzdem könne es für den einen oder anderen "emotional nicht ganz so einfach" werden, zum Beispiel mal gar nicht zum Kader zu gehören, aber "im Winter gibt es wieder ein Transferfenster".

Gegen Zürich spielte Schlotterbeck im Zentrum der Dreierkette, Heintz auf der linken Seite, auf der er auch mit offensiven Vorstößen auf sich aufmerksam machte. So bereitete er auch das von Jeong aufgelegte Petersen-Tor mit einer präzisen Flanke vor.