Streich warnt: "Bremen geht es mental total gut - da geht’s ab"

Nach berechtigtem Lob für seine beiden Auftritte in der Außenseiterrolle gegen Bayern München muss der SC Freiburg nun den Schalter umlegen, in der Favoritenrolle mit mehr Spielanteilen erfolgreich sein. Was Christian Streich am Sonntag in Bremen erwartet.

"Die Mannschaft war mental und physisch sehr stark in beiden Spielen gegen die Bayern. Wir haben alles gegeben, einmal 2:1 in München gewonnen und 0:1 verloren gegen eine maximal motivierte Mannschaft, die auch noch einen neuen Trainer hat. Mehr geht nicht, ergebnismäßig wäre mehr gegangen, aber es ist kein Wunschkonzert", resümiert Streich den in allen Bereich höchst fordernden Doppelpack gegen den Branchenprimus.

Unterm Strich bleibt vor allen Dingen der historisch erste Sieg in München und der damit verbundene Halbfinal-Einzug im DFB-Pokal. Doch bevor der SC Anfang Mai gegen den letztjährigen Finalgegner Leipzig um die erneute Endspielteilnahme kämpft, stehen in der Liga die für die eigenen Europapokal-Ambitionen enorm wichtigen Partien in Bremen, gegen Schalke und in Köln an.

Die SC-Profis müssen dafür den Schalter umlegen, werden nicht mehr Außenseiter sein und wieder deutlich mehr Spielanteile haben als gegen den FCB (zweimal 33 Prozent Ballbesitz). "Wir müssen es richtig einordnen, Bayern München ist immer etwas Besonderes. Psychologisch ist es die einfachste Niederlage, wenn du verloren hast. Das müssen wir wissen, das ist okay, wir haben alles gegeben, die Spieler kriegen sehr berechtigt Lob für diese beiden Spiele, aber wir haben keinen Punkt geholt", betont Streich.

Nun komme ein "völlig anderes Spiel" auf sein Team zu. "Aber nicht weniger emotional", warnt Streich: "Ich weiß, wie das Weserstadion ist. Es wird voll sein, da geht‘s ab, da gibt’s nur Werder, Werder, Werder. Da müssen wir uns stabil zeigen und 95 Minuten fighten."

Streich warnt vor Bremen: "Denen geht es mental total gut"

Streich weist auf die Comebackqualitäten der Bremer hin, die zuletzt mit späten Toren sowohl in Gladbach als auch in Mainz ein 2:2 erreicht haben und nach Ansicht des SC-Trainer den Ligaverbleib so gut wie sicher haben. "Bremen ist aufgestiegen, denen geht es mental total gut, weil sie mit Niederlagen umgehen können und weil sie in der Liga bleiben. Das ist doch top." Streichs Annahme: "Sie sagen, jetzt kommt Freiburg und wir haben nichts zu verlieren."

Eine ähnliche Haltung möchte der 57-Jährige seiner Mannschaft auch vermitteln, die allerdings noch die beiden jüngsten Liga-1:1 in Mainz und gegen Hertha im Hinterkopf hat, als eine eigene Führung jeweils nicht zum Sieg reichte. "Wir haben ärgerlicherweise gegen Mainz und Hertha zwei Punkte liegen gelassen, die uns wehtun. Das konnten wir gegen Bayern nicht korrigieren", erklärt Streich und benennt ein klares Ziel: "Das wollen wir gutmachen in Bremen und versuchen, mit einer sehr guten Leistung zu gewinnen."