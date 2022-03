Streich: "Vince ist ein bisschen enttäuscht, aber nicht verbittert"

Vincenzo Grifo gehört zu den besten Feldspielern der Bundesliga und ist Topscorer des SC Freiburg, wurde aber erneut nicht zur italienischen Nationalmannschaft eingeladen.

Anstatt am Donnerstag mit Italien in den WM-Play-offs zu spielen, trifft Vincenzo Grifo mit dem SC Freiburg im Testspiel auf den Zweitligisten Heidenheim. Nationalcoach Roberto Mancini hat den 28-Jährigen erneut nicht für die Squadra Azzurra nominiert, obwohl er einen 33-Mann-Kader eingeladen hat, und Grifo zu den Topspielern in der Bundesliga gehört.

Mit sieben Toren und neun Vorlagen ist er zudem der Topscorer seines Teams, und in dieser Rangliste ligaweit auf Platz elf. Hätte er seinen Doppelpack vor gut einer Woche nicht gegen Wolfsburg, sondern in der italienischen Liga erzielt, wäre er möglicherweise dabei gewesen, mutmaßte SC-Trainer Christian Streich.

"Da bist du nochmal mehr im Fokus, weil's dann im Fernsehen läuft, und die haben ja noch mal mehr Sport-Zeitungen, und tägliche Sport-Zeitungen wie die Gazetta, dann wird noch mehr berichtet", sagte Streich, "Vince ist ein bisschen enttäuscht, aber er ist nicht verbittert. Er ist inzwischen so reif und so erfahren. Er findet das schade, aber er weiß ganz genau, dass über die Leistung im Verein wieder die Tür aufgehen kann, dass Mancini ihn einlädt."

Zuletzt war der in Pforzheim geborene Italiener im vergangenen Sommer bei seinem Nationalteam, auf Sardinien in der EM-Vorbereitung. Vor dem Turnier wurde er aber noch aus dem Kader des späteren Europameisters gestrichen.

Letzter Einsatz für die Azzurri im Mai 2021 gegen San Marino

Sein Debüt für die Azzurri gab Grifo im November 2018 in einem Freundschaftsspiel gegen die USA, seinen bislang letzten Einsatz hatte er im Mai 2021 gegen San Marino. Angesichts seiner guten Saison mit dem Sport-Club dürfte er darauf gehofft haben, erneut berufen zu werden, gab sich jedoch gelassen. Wer ihn kenne, der wisse, "dass ich da immer Bock drauf habe, dass ich meinem Land gerne bestmöglich und schnellstmöglich helfen würde, das ist leider nicht passiert", sagte er am Tag nach dem torlosen Unentschieden in Fürth im SWR-Interview. "Ich mache weiter, gebe Vollgas und bin mir ziemlich sicher, dass eines Tages auch der Anruf kommen wird", fügte er hinzu.

In Fürth hatte Grifo - wie seine Kollegen - nicht den besten Tag, und konnte nicht an die Glanzvorstellung gegen Wolfsburg anknüpfen. Seine Torchance parierte Torwart Linde, und seine Standards waren nicht so gefährlich wie sonst. Trotz der kleinen Enttäuschung, dass es in Fürth nur zu einem Punkt gereicht hat, und der etwas größeren, dass er nicht für Italien nominiert wurde, wird er die Länderspielpause genießen. Das vermutet zumindest sein Trainer. "Er hat eine Familie zuhause, ein kleines Mädle, dann geht er mit ihr spazieren und spielt mit ihr", sagte Streich, "ich weiß, was Vince für ein glücklicher Familienmensch ist, dann wird gut gekocht und mit der Kleinen gespielt, dann vergisst du das mit dem Länderspiel, und sagst: Egal, dann hocke ich schon nicht im Flugzeug."

Vier Freiburger sagten ihren Nationalteams ab

Letzteres wird wohl vor allem den SC-Coach freuen, angesichts zuletzt mehrerer Coronafälle im Team. Er hofft nun darauf, dass alle acht Länderspiel-Reisenden der Freiburger kommende Woche gesund zurückkehren, um für das Heimspiel gegen Bayern München einsatzbereit zu sein. Ursprünglich waren sogar zwölf Spieler nominiert, von denen aber Philipp Lienhart (Österreich) und Woo-Yeong Jeong (Südkorea) ihren Teams coronabedingt abgesagt haben, Kevin Schade (U 21 , Bauchmuskelbeschwerden) und Noah Weißhaupt (U 20, Belastungssteuerung) bleiben ebenfalls in Freiburg.

Dort wird am Donnerstagabend ganz sicher Grifo im blauen Trikot vor dem Fernseher sitzen, und seiner Nationalmannschaft gegen Nordmazedonien die Daumen drücken - egal, wie sehr die Nicht-Nominierung genagt hat.