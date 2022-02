Streich: "Vielleicht habe ich darauf zu wenig Wert gelegt"

Besonders die Leistung in der ersten Hälfte beim 1:1 gegen Mainz hat Christian Streich nicht gefallen. In der Trainingswoche vor dem Spiel gegen Augsburg steht beim SC Freiburg deshalb intensive Grundlagenarbeit an.

Nach dem erst fünften Punkt im fünften Rückrundenspiel sprach der SC-Trainer Grundsätzliches an: "Wir müssen wieder Basics und Abläufe üben." Gefolgt von einem Schuss Selbstkritik: "Vielleicht habe ich darauf in letzter Zeit zu wenig Wert gelegt …" Was der 56-Jährige konkret meint: "Spielaufbau, Spielrhythmus, Positionierung, je nachdem wie der Gegner steht, Anlaufverhalten - all das müssen wir wieder abarbeiten."

Vor der Pause spielten die SC-Profis zu behäbig, mit zu wenig Schärfe und Tempo im Passspiel, besetzten die vielversprechenden Räume zu selten und produzierten auch deshalb vermeidbare Fehler. Griffige Mainzer überließen den Freiburgern insgesamt 61 Prozent Ballbesitz und profitierten davon, dass der Gegner damit lange wenig anfangen konnte.

Nico Schlotterbeck: "Keine Ahnung, was in der ersten Halbzeit los war"

Auch Nico Schlotterbeck war mit dem Vortrag in den ersten 45 Minuten nicht einverstanden: "Es war nicht gut. Wir haben kaum zweite Bälle gewonnen, jedes Kopfballduell ging gefühlt an Mainz, keine Ahnung, was in der ersten Halbzeit los war", sagte der Innenverteidiger: "Wir kamen kaum ins Spiel rein, mit Ball war es teilweise echt okay, aber im vorderen Drittel einfach zu schwach manchmal."

Vielleicht müssen wir auch mal wieder eine Trainingseinheit machen, die nicht ganz so viel Spaß macht. Christian Streich

Das lag zum großen Teil an den von Streich monierten Defiziten. Einen eher abwartenden, auf Umschaltmomente lauernden Kontrahenten auszuspielen ist zwar die Königsdisziplin im modernen Fußball, die nur wenige Top-Teams konstant und gut beherrschen; Streich will in diesem Gebiet aber zumindest besser werden. "Vielleicht müssen wir auch mal wieder eine Trainingseinheit machen, die nicht ganz so viel Spaß macht. Jetzt heißt es arbeiten, arbeiten, arbeiten."

Nach dem freien Montag geht es an diesem Dienstag los mit der intensiven Grundlagenarbeit. Nach überstandener COVID-19-Infektion auch wieder mit Keven Schlotterbeck. Ihn und seine Kollegen erwarten dann am Mittwoch zwei Trainingseinheiten und eine Videoanalysesitzung.