Streich: "Vielleicht das heißeste Publikum in Frankreich"

Die Entwarnung von SC-Trainer Christian Streich nach der verletzungsbedingten Auswechslung von Manuel Gulde bei der Niederlage in Dortmund hat sich schneller als erhofft bestätigt. Der Verteidiger ist mit zum Play-off-Hinspiel der Europa-League bei RC Lens (Donnerstag, 21 Uhr) gereist.

"Es kann sein, dass er morgen spielen kann", sagte Streich über Gulde kurz nach der Ankunft in Lens. Der 33-jährige Innenverteidiger hatte sich am Freitagabend in der ersten Halbzeit in Dortmund das Knie verdreht. Nicht nur weil sich die insgesamt angespannte Personalsituation in der Defensive durch Guldes schnelle Heilung wieder etwas verbessert hat, steigt bei den Freiburgern die Vorfreude auf das nächste internationale Spiel. "Das wird ein richtiges Erlebnis, Lens hat vielleicht mit das heißeste Publikum in Frankreich, ist gehe davon aus, dass das Stadion pickepackevoll ist", sagte Streich.

Für den SC-Coach Streich ist Lens nach Problemen zu Saisonbeginn wieder "eine der Topmannschaften in Frankreich" und zudem "defensiv sehr abgezockt". Gegenüber dem 0:3 beim BVB brauche sein Team deshalb "eine absolute Leistungssteigerung". Es gehe darum, "sich anders zu präsentieren als in Dortmund", wo die Mannschaft vor allem schlecht umgeschaltet habe.

Im Gegensatz zu den Freiburgern, die in der Liga zuletzt dreimal in Folge verloren haben, hat der Champions-League-Absteiger Lens gerade eine Erfolgsserie mit drei Siegen in Folge in der Ligue 1. Als Tabellensechster hat Lens nur drei Punkte Rückstand auf den Dritten Monaco. Und die Nordfranzosen können immer auf die Unterstützung im stimmungsvollen ehemaligen WM- und EM-Stadion Bollaert-Delelis zählen, in das mit rund 38.000 Zuschauern mehr passen, als die Stadt Einwohner hat. "Lens ist für Freiburg ein großes Spiel, da freuen wie uns drauf und nehmen den Kampf an. Dafür arbeiten wir jeden Tag und seit so vielen Jahren", sagte der SC-Coach.