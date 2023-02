Streich-Vertreter Voßler nennt die Freiburger Defizite

Zwei Siege nach dem 1:5 in Dortmund - ergebnistechnisch ist der SC Freiburg zurück in der Spur. Von der Leistung her fehlt aber noch ein Stück zur vor der WM-Pause oft gezeigten Top-Form. Streich-Vertreter Lars Voßler sprach die Defizite nach dem 2:1 gegen Stuttgart an.

Die Freiburger Fans waren glücklich. Wieder ein Sieg gegen den früher in höheren Sphären schwebenden Landesrivalen aus Stuttgart, noch dazu der sechste in Serie gegen diesen Gegner - neuer SC-interner Bundesliga-Rekord. Auch Voßler freute sich natürlich über die drei Punkte, zumal es sein erster Dreier war in seinem vierten Vertretungsauftritt für Christian Streich, der nach seiner Gelb-Roten Karte beim BVB gesperrt fehlte und die Partie in einem Stadionbüro verfolgte.

Zu Beginn der Saison 2018/19 hatte der SC ohne Streich (Bandscheibenvorfall) und mit Voßler gegen Frankfurt (0:2) und in Hoffenheim (1:3) verloren, in der Hinrunde der aktuellen Saison 1:1 bei Hertha BSC gespielt (Streich war mit Corona infiziert). Aber nicht nur deshalb war es für Voßler mehr Erleichterung als ungetrübte Freude.

Das SC-Team hat sich zwar gegenüber der mäßigen Vorstellung beim mühsamen 2:0-Pokalerfolg in Sandhausen verbessert präsentiert, aber immer noch nicht durchgehend überzeugend. Insgesamt fehlt beispielsweise angesichts von nur zwei erspielten Torchancen neben den beiden von Vincenzo Grifo verwandelten Strafstößen und luftiger Verteidigungsarbeit vor dem 0:1 noch ein gutes Stück bis zur vor der WM-Pause oft gezeigten Topform.

"Wir waren die glücklichere Mannschaft", sagte Voßler und benannte dann klar Defizite und Ansatzpunkte für die kommende Trainingswoche: "Wir haben einiges an Potenzial, um uns zu verbessern. Sowohl gegen den Ball als auch mit dem Ball müssen wir wieder mehr intensive Trainingszeit verbringen, ein paar Abläufe reinbringen und dann geht es immer darum, die Basics abzuarbeiten. Mit maximaler Bereitschaft und Intensität Räume schließen, zurücksprinten, anlaufen."

"Vielleicht ist man auch ein bisschen zufrieden"

Diese Dinge seien "ein bisschen abhandengekommen", so der 46-Jährige und mutmaßte über eine etwas reduzierte Bereitschaft beim sonst so disziplinierten SC-Team, die nach einem solch historisch erfolgreichen Lauf wie in den ersten 15 Spielen aber auch menschlich wäre: "Vielleicht ist man auch ein bisschen zufrieden, dann fallen diese Dinge etwas schwerer", so Voßler: "Und dann werden die Spieler auch schwieriger."

Das bekam der SC zuletzt zu spüren, kann durch den Sieg und immerhin sieben Punkten aus den ersten fünf Ligaspielen 2023 mit einem besseren Gefühl an den nötigen Verbesserungen arbeiten. Wie etwa daran, Ballverluste im Zentrum zu vermeiden, die entstünden, weil die geplante Aufbauaktion weder klar ersichtlich noch gut ausgeführt war, wie Voßler kritisierte. So geschehen vor dem Gegentor, als Lukas Kübler erst den Ball verlor und es dann als nächststehender Verteidiger versäumte, Torschütze Chris Führich aufzunehmen.

Voßlers Resümee: "Wir haben auf jeden Fall ordentlich zu tun." Am Samstag in Bochum, wenn Streich wieder coachen darf, steht die nächste Arbeitsüberprüfung an.