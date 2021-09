Streich: "Van Gaal war ehrlich"

Fast zwei Tore schießt Mainz im Schnitt gegen Freiburg. Am Samstag will Torwart Mark Flekken dazu beitragen, dass der FSV diese Quote nicht weiter ausbaut - und damit eine besondere Woche krönen.

In der Bundesliga Stammtorwart zu werden war Mark Flekkens Ziel. Mit einem Jahr Verspätung - wegen seiner schweren Ellenbogenverletzung - hat er das er beim SC Freiburg erreicht. Am Freitag wurde nun ein weiterer Traum war: Er gehört in den anstehenden Oktober-Länderspielen erstmals zum Kader der niederländischen Nationalmannschaft, auch wenn dieser noch vorläufig ist und aus 28 Spielern besteht.

Bondscoach Louis van Gaal hatte Flekken nach dem 6:1-Sieg der Niederländer in der WM-Qualifikation gegen die Türkei in der Pressekonferenz erwähnt. Der solle "ein sehr guter Torwart" sein, habe er gehört, gekannt habe er ihn bis vor kurzem aber nicht.

"Louis van Gaal war ehrlich", nahm ihn Christian Streich diese Woche in Schutz. Der SC-Trainer fand es auch nicht so verwunderlich, dass Flekken in seiner Heimat bislang unter dem Radar war. Schließlich ist der Niederländer schon als 16-Jähriger zu Alemannia Aachen gewechselt, zudem nicht von einem großen Klub, und ist danach immer in Deutschland geblieben. "Er war in verschiedenen Vereinen und hat sich hoch gearbeitet", sagte Streich, "er war auch hier nicht jede Woche auf dem Bildschirm."

Streich: "Uns war klar, dass Flekki bei uns irgendwann im Tor stehen wird"

In Freiburg sind sie allerdings schon länger überzeugt, dass der 28-Jährige großes Potenzial hat. Doch zunächst musste er sich hinter Alexander Schwolow (inzwischen Hertha BSC) einreihen, dann bremste ihn die schwere Verletzung aus. "Uns war klar, dass Flekki bei uns irgendwann im Tor stehen wird", erklärte der SC-Coach, "er ist ein richtig guter Torwart, er hat eine gute Ausstrahlung, ist ein guter Typ und hat alle Möglichkeiten." Und wenn er seine Leistungen konstant zeige und gesund bleibe, dann sei es nur folgerichtig, dass er Thema in der niederländischen Nationalmannschaft sei.

Zunächst aber freut sich Streich, "dass er bei uns in der Kiste steht, das gibt uns ein gutes Gefühl". Vier Tore hat der Sport-Club und damit auch Flekken in den ersten vier Spielen kassiert, ist dabei noch ungeschlagen.

Allerdings treffen die Mainzer, der nächste SC-Gegner am Samstag (15.30 Uhr, LIVE! bei kicker), gegen Freiburg besonders gern: In 24 Bundesligaduellen waren es 46 Tore, nur gegen Hoffenheim schoss der FSV noch ein Tor mehr. Flekken möchte morgen mithelfen, dass dieser Mainzer Schnitt gedrückt wird. Und vielleicht sitzt auf der Tribüne auch ein Scout der Oranjes.