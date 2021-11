Streich: "Unsere Schubladen sind hoffentlich relativ groß"

Wer spielt, wer sitzt auf der Bank und wer ist gar nicht im Kader? Diese Fragen lassen die meisten Trainer unbeantwortet, auch SC-Coach Christian Streich. Vor dem Heimspiel gegen Eintracht Frankfurt (Sonntag, 15.30 Uhr) gab er jedoch Einblicke in seine grundsätzlichen Entscheidungsprozesse.

Die Frage, ob die Freiburger mit einer Dreier- oder Viererkette auflaufen, wird SC-Trainer Christian Streich so gut wie jede Woche gestellt, wirklich beantwortet hat er sie noch nie. Das war auch vor dem Spiel gegen Frankfurt nicht anders. Es sei auch jede Woche wieder eine "ganz enge" Entscheidung und eine der zentralen Fragen im Trainerbüro, bei der kleine Details den Ausschlag geben und auch die Überlegung, ob der Gegner mehr mit einbezogen wird oder nicht. "Wir haben das Gefühl, es liegt uns beides, das haben wir uns erarbeitet", sagte der SC-Coach. Diese Woche habe er "eine leichte Tendenz", aber noch keine abschließende Meinung, erklärte er am Freitag. Zudem würde die Form der Spieler mit einfließen.

Dabei gehe es darum, "was liegt einem Spieler, was für eine Bandbreite des Wohlfühlens hat ein Spieler". Manche hätten zwei oder sogar drei Positionen, auf denen sie flexibel einsetzbar sind, und bei manchem sehe man im Training, dass man ihn auf einer bestimmten Position im Moment nicht aufstellen sollte. Außerdem gehe es darum, wer mit wem gut zusammenspielen könne. "Die Spieler sind oft in Schubladen drin, aber sie sind bei uns hoffentlich relativ groß und leicht wieder zu öffnen", so Streich, "der Trainer darf da nicht zu festgefahren sein mit der Einordnung der Spieler." Er lasse bei seinen Überlegungen oft innerlich einen Film ablaufen, spreche auch teilweise mit den Spielern darüber, und immer mit den Mittrainern - "und dann reift das".

Eingebung bei Sildillia

Dass Innenverteidiger Kiliann Sildillia gegen Leipzig überraschend als rechter Außenspieler auflief, sei eine Art Eingebung gewesen. "Der ist jung, macht sich nicht so viele Gedanken und ist selbstbewusst, und das ging gegen Leipzig super." Schon zwei Tage vor dem Spiel habe er es geahnt, dass er zur Startelf gehören wird, erzählte Sildillia diese Woche im Interview auf der SC-Webseite. "Am Spieltag ist der Trainer dann zu mir gekommen und hat mir gesagt, dass ich tatsächlich spiele." Die kurze Nervosität habe sich schon mit dem Anpfiff gelegt.

Streich bezeichnete es als Ausnahme, dass er erst am Spieltag kommuniziert, wer anfängt und wer nicht. Bei Sildillia wollte er möglicherweise verhindern, dass der 19-Jährige eine unruhige Nacht vor der Partie hat. Zwei Tage vor den Spielen gebe es im Training immer ein Elf-gegen-elf, "da sind Tendenzen erkennbar, da muss ich manchmal gar nicht mehr viel sagen". Manchmal sei es auch ein Tag vor dem Spiel. "Ich mache es nie immer gleich, aber nicht um sie auf die Folter zu spannen oder ihnen Unsicherheit zu geben, sondern weil der Ablauf bei mir nicht immer gleich ist", erklärte Streich.

Ezekwem muss sich gedulden

Noch keine Rolle im Personalpuzzle für das Spiel gegen Frankfurt spielen weiterhin Nils Petersen (Knieprobleme) und Jonathan Schmid (Aufbautraining nach COVID-19-Erkrankung). Gedulden muss sich auch noch Kimberly Ezekwem, der zu den sechs jungen Aufrückern aus der U 23 gehörte, bislang aber nur im August zwei Einsätze in der 3. Liga hatte. Danach fiel er verletzt aus, und wird jetzt langsam wieder ans Mannschaftstraining herangeführt. "Er hatte mehrere Baustellen, die schon länger zurückliegen", erklärte Streich. Die Physios und Ärzte hätten vieles mit ihm "aufgearbeitet". Wann er wieder auf den Platz zurückkehren kann, sei noch nicht absehbar.