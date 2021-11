Streich und die "richtig verstandene Leichtigkeit": Freiburg auf Rekordjagd

In München war für den SC Freiburg bislang nicht viel zu holen: Gerade mal drei Punkte aus drei Unentschieden in 21 Bundesligapartien bei den Bayern. Aber auch schon mit einem Punkt würden die Freiburger ihre Ungeschlagen-Serie in dieser Saison weiter ausbauen.

Befindet sich auf Bayern- und auf Rekordjagd: Christian Streich. Getty Images