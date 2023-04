Streich: "Und dann bist du schon in der 85. oder so"

Obwohl viele Spieler zuletzt lange auf dem Platz waren, sieht SC-Trainer Christian Streich darin keine Probleme für das zweite Duell mit dem FC Bayern (Samstag, 15.30 Uhr) innerhalb einer Woche, diesmal in Freiburg. Der Sport-Club könnte dabei sein 1000. Bundesligator erzielen.

Beim Pokalsieg in München (2:1) hat Streich nur einmal ausgewechselt: Roland Sallai kam in der 68. Minute für Vincenzo Grifo, der Rest der Mannschaft spielte durch. Auch wenige Tage vorher beim 1:1 im Ligaspiel gegen Hertha BSC gab es nur zwei Wechsel: Jonathan Schmid ersetzte den von Krämpfen geplagten Startelf-Debütanten Kenneth Schmid und Nils Petersen kam in der Schlussphase für Lucas Höler. "Mit der zweiten Halbzeit gegen Hertha war ich absolut zufrieden, und mit den vermeintlichen Möglichkeiten, die wir auf dem Platz gesehen haben - jetzt war's gegen Bayern ähnlich", erklärte der SC-Coach. Wenn es gute laufe, "dann wartest du lieber ein bisschen länger, und dann noch mal ein bisschen länger, und dann bist du schon in der 85. oder so."

Jüngste Spiele Ausnahmen: Nur Köln wechselt im Schnitt mehr

Die beiden jüngsten Spiele sind jedoch Ausnahmen. Bis vor dem Unentschieden gegen die Berliner hat der Sport-Club noch die Rangliste der meisten durchschnittlichen Wechsel pro Partie angeführt, und liegt nun mit einem Wert von 4,55 nur knapp hinter Köln (4,56), schöpft also im Normalfall die fünf Austauschmöglichkeiten aus. Dass er dies zuletzt nicht getan hat, werde zumindest physisch nicht zu Problemen führen, ist sich Streich sicher, und machte das zum einen an den beiden "hervorragenden Athletiktrainern" Daniel Wolf und Maximilian Kessler fest, und an der disziplinierten Nach- und Vorbereitung seiner Spieler.

Falls keine Verletzungen dazwischen kommen, sind es normalerweise die drei oder vier Offensiven, die als erstes den Platz verlassen müssen, um durch frische Kräfte ersetzt zu werden. Der spätere Elfmeter-Siegtorschütze Höler und auch Michael Gregoritsch wurden von Streich für ihre intensive Laufarbeit gelobt, die von ihnen am Dienstagabend bis zum Schluss gefordert war. Je nachdem, ob der SC im zweiten Duell der Woche gegen Bayern mit drei oder vier Offensiven beginnt, stehen möglicherweise beide wieder von Beginn an auf dem Platz.

Gregoritsch könnte dabei auch eine persönliche Statistik aufbessern: Der österreichischen Nationalspieler hat gegen 17 der aktuellen Bundesligisten schon getroffen, nur gegen die Bayern (in elf Spielen) noch nie. Sollte ihm diese Premiere gelingen, könnte es ein historischer Treffer sein, denn das nächste Tor der Freiburger ist das 1000. in ihrer Bundesligageschichte. Der Sport-Club sammelt in dieser Saison insgesamt wieder reichlich Bestmarken. Zu Hause ist er seit zwölf Spielen unbesiegt, das ist Vereinsrekord. Allerdings warten die Freiburger in der Liga seit 13 Duellen auf einen Sieg gegen den FCB, so lange wie derzeit gegen keinen anderen Verein.

Unabhängig vom Ergebnis: SCF-Spieler bekommen zwei freie Tage über Ostern

Unabhängig davon, wie das Spiel am Samstag ausgeht, hat Streich seinem Team zwei freie Tage über Ostern versprochen. Damit ist auch klar, dass das ursprünglich für Sonntag geplante gemeinsame Spielersatztraining mit der zweiten Mannschaft ausfällt. "Da kicken wir oft oft acht gegen acht, geben ein paar Regeln vor und schauen zu - das Niveau ist gut, da lacht natürlich unser Herz", sagte Streich. Nicht nur deshalb begrüßte er, dass U-23-Trainer Thomas Stamm seinen Vertrag beim SC in dieser Woche verlängert hat. "Wir freuen uns sehr, dass er weiter da ist, und sein Wissen weiter gibt an andere Trainer. Es ist auch ein tolles Signal für die jungen Spieler." Die loben immer wieder sein abwechslungsreiches und intensives Training.

Bevor der umworbene Drittliga-Coach sich zum Bleiben entschied, habe er sich auch mit ihm kurz darüber ausgetauscht, berichtete Streich. "Er hat in sich reingehorcht, und hatte offensichtlich das Gefühl, er kann hier noch lernen und sich weiterentwickeln." Und da er "ein kluger Kerl und ein sehr guter und toller Trainer" sei, "läuft ja nix davon". Streich traut dem 40-jährigen Schweizer, der mit dem SC II Tabellenzweiter in der 3. Liga ist, noch einige Karriereschritte zu.