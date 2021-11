Streich über Vereinswechsel: "Nicht unmöglich, aber sehr schwer vorstellbar"

Christian Streich feiert in wenigen Wochen sein zehnjähriges Jubiläum auf der Bank des SC Freiburg. Dass er einmal einen anderen Klub trainieren wird, will der 56-Jährige nicht ausschließen - sehr wahrscheinlich ist dies aber nicht.

Alleine acht Bundesligisten gingen die Saison 2021/22 mit einem neuen Trainer an - der Coach beim SC Freiburg hieß aber auch im Sommer weiterhin Christian Streich. Wie seit dem 29. Dezember 2011, als der 56-Jährige sein Amt bei den Breisgauern offiziell antrat. Zum anstehenden Jahreswechsel wird er sein zehnjähriges Dienstjubiläum auf der SCF-Bank feiern. Beim 1:2 am Samstag beim FC Bayern saß er zum 298. Mal auf der SCF-Bank. Längst gehört er damit zu den Top Ten der Trainer mit den längsten Amtszeiten im deutschen Profifußball - und einen Anruf bei ihm können sich die Konkurrenten auch in Zukunft wohl sparen.

Streich: "Dann würde ich lügen und das will ich nicht"

"Ich möchte nicht sagen, dass es unmöglich ist, weil dann würde ich lügen und das will ich nicht", sagte Streich, als er in der Nacht zum Sonntag in der ZDF-Sendung 'Aktuelles Sportstudio' auf einen möglichen Vereinswechsel angesprochen wurde: "Aber es ist sehr schwer vorstellbar, dass ich woanders hingehe."

Diese Haltung hat auch Einfluss auf die Vertragsverhandlungen mit den Freiburger Verantwortlichen. Zwar sei es nicht ganz richtig, dass "ich über meine Verlängerung selber entscheide", stellte Streich klar. "Wir reden jedes Jahr darüber, ob wir beide miteinander weiter machen wollen," berichtete Streich. "Die eine Seite will noch, die andere Seite will noch - dann ist alles in Ordnung.". So wie es in den letzten zehn Jahren immer der Fall war, zuletzt im Februar 2021. Und wann würde sich was ändern? "Die eine Seite will nicht mehr, die andere Seite will noch - dann gehen wir auseinander."