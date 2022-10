Streich über Torschütze Kübler: "Da muss er stehen - sonst steht er falsch"

Als Torjäger ist Rechtsverteidiger Lukas Kübler in seinen sieben Jahren beim SC Freiburg nicht unbedingt aufgefallen. In dieser Saison hat er aber schon zweimal getroffen, in Nantes und zuletzt auch gegen Bremen.

Kübler ist ein humorvoller Mensch, nur nicht auf dem Platz und bei Interviews nach dem Spiel. Trocken und mit Wucht hat der gebürtige Rheinländer, der als Rechtsverteidiger normalerweise kein Torjäger ist, zuletzt zweimal für den Sport-Club getroffen. Zuerst beim 4:0-Auswärtssieg in der Europa League, dann am Samstag beim 2:0 in der Bundesliga gegen Bremen. Beide Male kommentierte der 30-Jährige seine Treffer sachlich, höchstens garniert mit einem verschmitzten Grinsen. Das Scherzen in der Mixed Zone überließ er den Kollegen.

"Das gibt meine Position her, dass ich da die Box besetzen muss, wenn da der Ball hinkommt, muss ich da stehen", sagte Kübler über sein 1:0 in der 56. Minute, das den Defensivriegel der in Unterzahl spielenden Bremer knackte. Und sein Trainer bestätigte diese Analyse später. "Er hat Erfahrung, er ist alt genug, und wir machen genug Video", erklärte Christian Streich, "da muss er stehen, um den Raum zu kontrollieren, für den Abschluss und fürs Umschaltspiel - sonst steht er falsch." Kübler (Kicker-Note 2) stand richtig und traf aus ähnlicher Position und mit einem ähnlichen Schuss wie knapp anderthalb Wochen zuvor in Nantes und gehört erstmals in dieser Saison zur Kicker-Elf des Tages.

Hätte er gegen Bremen das Ziel verfehlt, hätten die Kollegen möglicherweise ausbügeln können, meinte Michael Gregoritsch, der selbst eine Großchance vergab. "In der Situation stehen wir auch gut, falls er ihn links vorbei schießt. Er darf ihn nur nicht drüber schießen", sagte der Österreicher. Die Schusstechnik seines Verteidigerkollegen konnte der Sommer-Neuzugang bislang jedoch noch nicht so häufig beobachten. "Wir trainieren ja im Moment nicht so viel, ich weiß nicht, was der heimlich macht", flachste Gregoritsch. Klar sei aber, dass "der Kübi einen super Fuß hat". Und wie Streich weiß, ist das "kein Zufall, das macht er im Training auch, das hat er über Jahre geübt".

Allerdings hat er das in Pflichtspielen bisher selten gezeigt. In 112 Einsätzen für den SC hat er insgesamt vier Tore erzielt, die Hälfte davon also in der bisherigen Saison, die anderen beiden in der vergangenen. Kübler kam vor sieben Jahren nach Freiburg vom Zweitligisten SV Sandhausen, der dem Sport-Club am Sonntagabend als DFB-Pokal-Gegner im Achtelfinale zugelost wurde. Er wurde immer wieder von Verletzungen ausgebremst, und so war es auch zu Beginn dieser Saison.

kicker Wochenendrückblick vom 24.10.2022 Schlusslicht Bochum besiegt Spitzenreiter Union Berlin, Red-Bull-Gründer Dietrich Mateschitz ist gestorben, SC Magdeburg verteidigt Klubweltmeister-Titel gegen Barcelona kicker Wochenendrückblick vom 16.10.2022 16.10.2022 kicker Wochenendrückblick vom 9.10.2022 09.10.2022 kicker Wochenendrückblick vom 2.10.2022 02.10.2022 kicker Wochenendrückblick vom 25.9.2022 25.09.2022 Spotify Deezer Apple Podcasts TuneIn weitere Podcasts

Beim Erstrunden-Pokalspiel in Kaiserslautern musste er wegen eines Muskelfaserrisses im Oberschenkel ausgewechselt werden. Der zum Rechtsverteidiger umgeschulte Kiliann Sildillia ersetzte ihn, und der 20-jährige Franzose machte es so gut, dass es für Kübler schwierig wurde, nach auskurierter Verletzung seinen Platz zurückzuerobern. In Nantes stand er erstmals wieder in der Startelf, und zuletzt auch im Pokal gegen St. Pauli. Und obwohl er am Mittwoch über 120 Minuten ging, gehörte er auch am Samstag gegen Werder zur Anfangsformation, diesmal sogar zusammen mit Sildillia.

Streich: "Das freut mich total für ihn"

"Es ging darum Ruhe zu bewahren, wenn man enttäuscht ist, weil man nicht spielt, das hat er geschafft", stellte Streich fest, "und jetzt belohnt er sich, ich freue mich total für ihn." Der 30-Jährige will jede weitere Chance genauso gut nutzen. "Ich genieße jede Minute auf dem Platz, und wenn ich der Mannschaft noch mit Toren helfen kann, genieße ich das doppelt", sagte Kübler. Dass er auch das zweite Spiel innerhalb weniger Tage komplett bestreiten konnte, habe auch an der frühen Roten Karte gegen Werders Marco Friedl gelegen, erklärte er: "Deswegen hatten wir viel Ballbesitz, das hat dem einen oder anderen geholfen, mir auch."

Allerdings wurde dadurch "auch unser Matchplan über den Haufen geworfen, da muss man sich erst mal drauf einstellen, ein Mann mehr zu sein", so Kübler. "In der zweiten Halbzeit haben wir es dann schneller gespielt und die Räume besser genutzt." Allerdings hat es für den Sport-Club nur zu einem Tor aus dem Spiel heraus gereicht, das zweite war der gechipte Elfmeter von Vincenzo Grifo.