Streich über Schwolow: "Den Druck war er nicht gewohnt"

In Freiburg kommt es am Sonntag (15.30 Uhr, LIVE! bei kicker) zum Wiedersehen zwischen Trainer und ehemaligem Fußballschüler, da der beim Sport-Club ausgebildete Torwart Alexander Schwolow nach Ralf Fährmanns Ausfall wieder gefragt ist.

SC-Trainer Christian Streich freut sich, dass Alexander Schwolow nach Freiburg kommt, und "dass er spielen kann - wir werden uns begrüßen und dann werden wir die Klingen kreuzen". 2011 haben beide gemeinsam den deutschen A-Junioren-Pokal gewonnen, später wurde der gebürtige Wiesbadener Profi beim Sport-Club und auch Stammtorwart.

In seiner letzten Saison in Freiburg 2019/20 - vor dem Wechsel zu Hertha BSC - wurde der zwischenzeitlich verletzte Schwolow durch den jetzigen SC-Torhüter Mark Flekken gut vertreten, kehrte aber zwischen die Pfosten zurück, als er wieder fit war.

Schwolow: Streich nennt Gründe für absteigende Formkurve

Diese unumstrittene Position als Nummer eins hat der 30-Jährige danach weder in Berlin noch jetzt bei Schalke erreicht. "Er ist in eine Phase gekommen, wo es unruhig war. Wenn man die ganze Zeit Trainerwechsel hat, trägt das nicht zur Beruhigung bei, und den Druck war er nicht gewohnt", gab Streich eine Erklärung dafür.

„Bei uns hat er richtig gut gespielt, aber hier ist es auch ruhig, und da war er sehr stabil." Nun befürchtet der SC-Coach, dass Schwolow die Rückkehr nach Freiburg besonders motivieren wird: "Schwolli will unter allen Umständen bei uns zeigen, dass er ein richtig guter Torwart ist."

Verweis auf Flekken

Es sei nun mal das Schicksal von Torhütern, dass sie es im Gegensatz zu Feldspielern schwerer haben, sich ihren Platz zurückzuerobern. Schwolow, der als 16-Jähriger ins Freiburger Nachwuchsleistungszentrum gekommen war, wünscht er, dass er "daraus auch lernen kann".

Und er verwies dabei auch auf den Weg von Flekken, der auch einige Hürden und Verletzungen zu überwinden hatte, bevor er als Nachfolger von Schwolow die Nummer eins beim Sport-Club und zum niederländischen Nationalspieler wurde.

Mitleid mit S04-Keeper

Mit dem verletzten Ralf Fährmann zeigte Streich Mitleid, da der Schalker "es auch toll gemacht hat", als er Schwolow verdrängt hatte. Kontakt zu seinem früheren Spieler hatte der SC-Trainer zuletzt nicht. "Ich kann schon eine SMS schreiben, aber ich mache das selten." Höchstens mal, wenn sich jemand schwer verletzt habe oder etwas ganz Besonderes passiert ist. "Sonst hänge ich ja nur noch am Handy", erklärte Streich.

Aber es seien immer "schöne Begegnungen", wenn Spieler aus der SC-Jugend mit anderen Mannschaften als Gegner kommen: "Wenn das bei vielen so ist, haben wir auch nicht alles falsch gemacht, wenn die auf so hohem Niveau in anderen Vereinen spielen."