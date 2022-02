Streich über Schade: "Ist bei ihm einfach mal nicht so gut gelaufen"

Kevin Schade hat schon deutlich mehr Bundesligaeinsätze beim SC Freiburg bekommen, als vor dieser Saison zu erwarten gewesen wäre, darunter einige vielversprechende. Zuletzt lief es für ihn in Köln nicht so gut. Jetzt geht es um die Frage: Kriegt der Youngster trotzdem gegen Mainz gleich die nächste Chance oder einen Bankplatz?

Inklusive des Pokalspiels bei der TSG Hoffenheim hat der SC Freiburg zuletzt dreimal in Folge mit der gleichen Anfangsformation gespielt. Nach der 0:1-Niederlage in Köln dürfte es im Heimspiel gegen Mainz (Samstag, 15.30 Uhr, LIVE! bei kicker) aber Veränderungen geben, denn nur nach Erfolgen neigt Trainer Christian Streich dazu, wieder genau der gleichen Elf das Vertrauen zu geben. "Im Kader soll eine gewisse Spannung bleiben und ein großes Maß an Motivation", erklärte er. Einer der Kandidaten für einen Wechsel ist Kevin Schade, der in Köln nicht seinen besten Tag erwischt hatte.

"Er ist nicht gut ins Spiel rein gekommen, hat ein, zwei Bälle verloren, er hat aber eigentlich den Glauben an die eigene Stärke, aber es ist bei ihm einfach nicht so gut gelaufen in dem Spiel", sagte der SC-Coach. Manchmal habe nur ein Schritt gefehlt, um allein vors Tor zu kommen. "Er hat sein Tempo nicht immer im richtigen Moment eingesetzt", so Streich, der das aber nicht überraschend findet bei einem 20-Jährigen, der noch an "Erfahrung und Cleverness" zulegen müsse, aber schon viele gute Spiele gemacht habe. In seinen 18 Bundesligaeinsätzen (kicker-Durchschnittsnote 3,14 bei 11 bewerteten Spielen) kommt er zudem auf drei Tore und eine Vorlage.

Streich: "Spieler brauchen auch Sicherheit und Vertrauen"

In einer Einzel-Videoanalyse mit Cheftrainer, Verbindungstrainer Julian Schuster und Schade wurde das aufgearbeitet, berichtete Streich. Die jungen Spieler würden das aber "oft gut selbst analysieren können", weil sie schon viele Videositzungen hinter sich haben, und ihre Ideen einbringen. Und damit Schade weitere Erfahrung sammeln kann, ist es auch nicht ausgeschlossen, dass er gegen Mainz gleich wieder die nächste Chance bekommt. "Spieler brauchen auch Sicherheit und Vertrauen", sagte Streich.

Streich: "Als Trainer sorgst du auch für Enttäuschungen"

Allerdings hatte Schade im torlosen Hinspiel in Mainz auch nicht seinen besten Tag (kicker-Note 4,5) und ein paar Probleme mit der robusten Spielweise des Gegners. Mit einem abgefälschten Schuss hatte er aber auch die erste Chance in dem Auswärtsspiel, in dem er erstmals in der Bundesliga in der Startelf stand. Sollte er auch im Rückspiel dazu gehören, wäre es sein bereits achtes Spiel von Beginn an. Die Stürmer Ermedin Demirovic (viermal Startelf) und Nils Petersen (nur Einwechslungen) kommen da auf deutlich weniger, was auch zeigt, wie groß Konkurrenzkampf und Qualität im Freiburger Kader sind. "Sie werden zehn Feldspieler auf dem Platz sehen, das ist immer so, und Sie werden zwölf, 13 und unter Umständen 14 nicht auf dem Platz sehen, das heißt anderthalb Mal so viele spielen nicht von Anfang an", sagte Streich, "als Trainer sorgst du auch für Enttäuschungen." Vor allem wenn es kaum Verletzte gibt, so wie es beim Sport-Club in dieser Saison bislang meistens der Fall war.