Streich über Sallai: "Er hat gedacht, dass er zwanzig Tore schießt"

Beim souveränen 3:0 gegen den VfL Bochum glänzten Roland Sallai und Woo-Yeong Jeong mit Torbeteiligungen. Nach schwierigen Monaten sind beide wieder auf dem Weg zur Top-Form.

Grätsche im Mittelfeld und ab geht die Post: Gegen Maxim Leitsch erobert Roland Sallai den Ball, rennt schnurstracks nach vorne, bekommt die Kugel vom mitgelaufenen Woo-Yeong Jeong zurück und schließt präzise an den langen Innenpfosten ab - das 2:0 für den SC Freiburg gegen den VfL Bochum am Samstagnachmittag. Wenig später: Mit drei schnellen Haken schüttelt Jeong VfL-Verteidiger Christian Gamboa ab, flankt hoch in den Strafraum - und Sallai köpft zum 3:0-Endstand ein. Zwei Szenen, in denen vor allem die beiden Offensivspieler der Breisgauer glänzten. Was keine Selbstverständlichkeit ist: Die Saison verlief für das Duo bislang wechselhaft. Nun scheinen sie wieder im Aufschwung zu sein.

Allen voran Sallai. Der Ungar leitete schon beim 2:1-Sieg in Frankfurt vor anderthalb Wochen den Führungstreffer mit einer guten Ballbehauptung ein. Nun entschied er als Doppelpacker das Spiel. "Er hatte vergangene Saison eine sehr gute Phase. Roland ist emotional und hat hohe Erwartungen an sich. Deswegen hat er gedacht: So steil aufwärts geht es weiter", sagt Freiburgs Cheftrainer Christian Streich. Acht Tore und sieben Vorlagen steuerte Sallai damals bei, spielte für sein Heimatland eine gute EM - und konnte in dieser Saison nicht in der Form auftrumpfen, die ihn zuvor ausgezeichnet hatte. "Er hat nicht die richtigen Schlüsse gezogen und gedacht, dass er zwanzig Tore macht anstatt, dass er auch mal draußen sitzt", erklärt der SC-Coach. Im Herbst bremste ihn dann auch noch eine Verletzung am Knie. Jetzt sei der 24-Jährige auch körperlich wieder belastbarer, betont sein Trainer. "Deswegen kann er Bälle erobern, die er dann selbst einschießt."

Jeongs überragende Werte

Mit einem Treffer klappte es bei Jeong nicht, dafür mit zwei Assists. Erstmals seit dem 2:1-Pokalerfolg im Viertelfinale gegen Bochum stand er wieder in der Startelf, zuvor hatte ihn eine Corona-Infektion außer Gefecht gesetzt. "Woo-Yeong hat es in der Hinrunde gut gemacht", sagt Streich, der Südkoreaner gehörte da meist zur Startelf. Doch seine Auftritte waren trotz aller Fortschritte wankelmütig: "Die anderen bringen auch gute Leistungen, und er war kräftemäßig nach Corona nicht ganz da." In dieser Woche erkannte der 56 Jahre alte Cheftrainer aber einen Aufwärtstrend bei seinem 22 Jahre alten Profi. "Ich habe gesehen: Er ist wieder voll da und hat seine Haken. Es ist überragend wie er das macht, Woo-Yeong lebt von seiner enormen Physis. Er kann 13 Kilometer laufen und 110, 120 Sprints machen. Das ist außergewöhnlich", schwärmt Streich. Gegen Bochum waren es zwar "nur" 8,6 Kilometer Laufleistung und 32 Sprints. Das Ganze aber innerhalb von 64 Minuten. Dann wechselte Streich seinen Schützling aus. Überragende Werte.

Ein Duo kommt wieder in Form - Streich kann das vor den entscheidenden Wochen im Saisonendspurt nur recht sein. Am Dienstagabend geht es beim Hamburger SV um den Einzug ins Endspiel des DFB-Pokals. Am kommenden Samstag empfängt der Sport-Club Borussia Mönchengladbach. Beide sollten vor Sallai und Jeong gewarnt sein.