Streich über Juve: "Sicher ist, dass sie unter Druck stehen"

Vor dem größten internationalen Spiel der Freiburger Vereinsgeschichte bei Juventus Turin fordert Christian Streich in doppelter Hinsicht Mut von seinem Team. Den Gegner sieht er unter Zugzwang.

"Klar ist, dass der Weg in die Champions League für Juve nach dem Punktabzug in der Liga über den Sieg in der Europa League geht. Das wissen alle und selbstverständlich der Herr Allegri am besten", ordnete Streich am Mittwochabend auf der Pressekonferenz die Ausgangslage des Gegners ein: "Sie haben jetzt gegen Rom in einem großen Spiel 0:1 verloren, daher erwarte ich eine sehr konzentrierte und eine aggressive Juve-Mannschaft."

Er hoffe, sein Team sei darauf eingestellt. "Ich habe das Gefühl, dass es so ist", sagte Streich und stellte mit klaren Worten die Zugzwang-Position des Kontrahenten heraus: "Sicher ist, dass sie auch unter Druck stehen. Wenn sie die Europa League gewinnen wollen, müssten sie uns besiegen. Zu Hause erwarten natürlich die ganzen Tifosi einen klaren Sieg von Juve. Aber wir werden alles dafür tun, dass der Sieg so nicht stattfindet."

Damit dieses Vorhaben gelingt, fordert Streich von seinen Profis Mut in doppelter Hinsicht, "im aktiven Verteidigen und im eigenen Ballbesitz". Zudem werde es laut SC-Coach auf ein "gutes Anbietverhalten und eine gute Passqualität" ankommen.

Auch Vincenzo Grifo geht das für ihn ganz besondere Duell durch die seit eineinhalb Jahren anhaltende Erfolgsphase der Breisgauer selbstbewusst an: "Jeder kennt seine Aufgaben. Wir wollen mutig auftreten, alles andere ausblenden." Für den in Pforzheim geborenen und aufgewachsenen italienischen Nationalspieler, in dessen Familie sich viele Juve-Fans tummeln, ist es der erste Vereinsauftritt in seiner Heimat des Herzens.

"Wir kommen her, um ihnen Paroli zu bieten"

Die Pflichtspielduelle mit Juventus habe sich die ganze Mannschaft hart erarbeitet und verdient. Man habe nun nicht vor, vor dem großen Namen des internationalen Klubfußballs und seinen Einzelkönnern in Ehrfurcht zu erstarren: "Wir sind souverän durch die Gruppe gekommen. Natürlich ist Juve ein großer Gegner. Wir kommen aber nicht hierher, um die zu bewundern. Sondern wir kommen her, um ihnen Paroli zu bieten."

Streich kann dabei fast auf sein gesamtes 26er Aufgebot zurückgreifen. Neben dem langzeitverletzten Daniel-Kofi Kyereh (Kreuzbandriss) muss der 57-Jährige lediglich auf den potenziellen Offensivjoker Woo-Yeong Jeong verzichten. Der Südkoreaner sei krank gewesen und deshalb nicht mitgereist. Stoßstürmer Michael Gregoritsch, der beim 0:0 in Gladbach wegen eines Infekts ausgefallen war, ist hingegen wieder eine Option. "Sonst haben wir alle mitgenommen, auch wenn ein, zwei nicht im Kader sein werden", erklärte Streich. Er hatte schon am Wochenende betont, bei dieser besonderen Reise niemanden aus sportlichen Gründen zu Hause lassen zu wollen.