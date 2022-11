Streich über Jeong: "Einfach mal rausheben"

Das Kollektiv ist mal wieder ein großer Faktor für den Erfolg beim SC Freiburg. Nach dem Sieg gegen Köln bekam Woo-Yeong Jeong aber ein Sonderlob vom Trainer. Der Südkoreaner hat im Konkurrenzkampf gerade rechtzeitig gepunktet.

Sowohl im Interview mit DAZN als auch in kleiner Medienrunde widmete sich Streich seiner Nummer 29. "Woo-Yeong einfach mal rausheben", begann der SC-Trainer mit einem eher seltenen Sonderlob: "Er hat lange warten müssen, er kam nicht rein, weil die Mannschaft so erfolgreich war. Er hat jetzt gute Spiele gemacht. Ich freue mich wahnsinnig für Woo-Yeong, er hat ein Top-Spiel gemacht, mit und gegen den Ball. Das Tor war schwer, da gab es nur einen kleinen Korridor und er macht ihn genau da rein mit dem falschen Fuß."

Er ist durch schwierige Phasen durchgegangen. Christian Streich

Jeongs mit links in die lange Ecke erzieltes Tor nach gutem Laufweg und starkem Pass von Michael Gregoritsch war am Sonntag der so wichtige Dosenöffner gegen Köln und erst der zweite Saisontreffer des 23-Jährigen im 18. Pflichtspieleinsatz (drei Vorlagen). "Er ist durch schwierige Phasen durchgegangen", betonte Streich mit Blick auf den bisherigen Saisonverlauf. Da blieb Südkoreaner hinter den eigenen und externen Erwartungen zurück.

Im ersten Pflichtspiel im Pokal gegen Kaiserslautern stand der Zehner in der Startelf, wurde aber nach schwacher Leistung zur Halbzeit ausgewechselt. Bis Mitte Oktober durfte er nur noch einmal in der Europa League gegen Qarabag (2:1) beginnen, überzeugte jedoch wieder nicht. Beim 4:0 in Nantes macht er dann mit einem Tor und einer Vorlage auf sich aufmerksam und holte bei seinem ersten Liga-Startelfeinsatz vor gut einer Woche auf Schalke einen Strafstoß raus. "Es ist sehr wichtig, wenn ich eine Chance bekommen, muss ich es auch zeigen. Wir haben viele gute Spieler im Team. Ich habe auf die Chance gewartet, ich bin zufrieden, dass wir gewonnen haben und ich ein Tor gemacht habe", sagte Jeong, der Anfang 2018 aus seiner Heimat zum FC Bayern gewechselt war, am Sonntag in gutem Deutsch.

Gegen den FC fiel das gute Zusammenspiel mit den japanischen Sommerzugang Ritsu Doan auf, dabei könne Doan laut Jeong noch kein Deutsch, er nicht so gut Englisch, das als einzige Verständigungssprache bleibt: "Es ist ein bisschen schwierig, aber wir haben die Fußball- und die Körpersprache", erzählte Jeong und grinste. Mit seiner höflichen, stets freundlichen und positiven Art ist der 1,79-Meter-Mann sehr beliebt bei den Kollegen - und offenbar auch beim Trainer. "Ich freue mich total für ihn, er hat es so verdient. Was er gelaufen ist und was er abreißt, ist ja eh unglaublich", verwies Streich auf Jeongs läuferische, besonders im Pressing wertvolle Stärken.

Jeong hat Eigenwerbung betrieben

Wenn er diese künftig konstant mit Scorerpunkten paart, kann er noch ein wichtiger Faktor für den SC werden. Seine gute Leistung gegen Köln kam derweil genau rechtzeitig, in Abwesenheit des oft in der Startelf gesetzten Daniel-Kofi Kyereh (Infekt nach muskulären Problemen zuvor) musste Jeong Eigenwerbung betreiben, um in der Hierarchie nicht weiter abzurutschen. In Person von Lucas Höler (nach Mittelfußbruch) und Roland Sallai (Augenboden-OP) kamen nämlich gerade erst zwei Konkurrenten für Offensivzentrum nach längeren Verletzungspausen zurück.

Da es für Kyereh laut Streich bis zum Spiel in Leipzig am Mittwochabend eher nicht reichen wird, ist mit einer erneuten Chance für Jeong zu rechnen. "Wir haben gut gespielt diese Saison. Wir wollen noch weitergehen und oben bleiben", betonte der Offensivmann, der zumindest im Hinterkopf auch schon an einen großen Höhepunkt denkt: "Ich hoffe, dass ich mich nicht verletze und bei der WM dabei bin."