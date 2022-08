Streich über Flekken: "Es war wichtig, dass er weiter klar bleibt"

Nach seinem Patzer gegen Dortmund meldete sich Mark Flekken schon beim 1:0 in Stuttgart mit einer starken Leistung zurück. Beim jüngsten 1:0-Heimsieg gegen Bochum knüpfte der Torhüter des SC Freiburg nahtlos daran an.

Mit dem Megaphon in der Hand stand Flekken auf den Zaun, animierte die Fans hinter sich und gab der ohnehin gewaltigen Stimmung nochmal einem Schub. Es lagen 90 Minuten leidenschaftlicher Fußball mit sehenswerten wie kuriosen Abschlüssen und Paraden in beiden Strafräumen hinter ihm und dem SC Freiburg.

Nicht nur nach dem Spiel stand Flekken im Mittelpunkt, schon während der intensiven Regenschlacht auf teilweise sehr rutschigem und durchweichten Rasen standen er und Manuel Riemann, sein Gegenüber im VfL Tor, im Fokus. Während Riemann zwar noch spektakulärer und häufiger parierte, mit dem verursachten Elfmeter aber im spielentscheidenden Moment patzte, war auf Flekken durchweg Verlass.

Aluminiumglück und Lob vom Coach

In der 13. Minute parierte er stark gegen Takuma Asano und verhinderte den frühen Rückstand, in der 87. Minute fuhr er nach Simon Zollers Kopfball rechtzeitig den Fuß aus. Auch dazwischen gab er mit einer fehlerfreien Leistung den völlig souveränen Rückhalt, der das Aluminiumglück bei zwei Situationen auf seiner Seite hatte. Wohlgemerkt traf aber auch der Sport-Club auf der Gegenseite Latte und Pfosten.

Als Christian Streich nach Spielende aufzählte, wer alles entscheidend zum Heimsieg beigetragen hatte, dauerte es erwartungsgemäß nicht lange, bis er auf den Niederländer zu sprechen kam. "... und der Flekki. Super, dass er stabil ist. Das war sehr wichtig für ihn, dass er weiter klar bleibt und nicht anfängt an irgendwelche Dinge zu denken, die nicht relevant sind. Sondern immer nur an das nächste Spiel, ans nächste Training", sagte der Trainer.

Machwinner nach dem unglücklichen Start

Der nicht ganz glückliche Start in die Saison scheint überwunden. In Kaiserslautern beim Pokalspiel musste er weit aufgerückt zusehen, wie Marlon Ritter den Ball fast von der Mittellinie über ihn hinweg im Tor unterbrachte. Aus Sicht der Freiburger blieb dies zum Glück folgenlos, da der Zweitligist in der Verlängerung noch besiegt wurde. Sein Patzer beim 1:3 gegen Dortmund wog da schwerer, als ihm in der Schlussphase beim Stand von 1:0 ein zentral platzierter Ball durch die Hände rutschte.

Dieses Thema ist jetzt abgehakt, zweimal nacheinander gehörte Flekken jetzt zu den Matchwinnern. "Es wird wichtig sein, dass er fokussiert bleibt, sich kleine Ziele steckt und die WM weit weg ist. Schafft er das, wird er zu sehr guten Leistungen zurückkommen", betonte Streich vor den jüngsten beiden Spielen. Genau das hat Flekken getan.

Günter lobt den Gesamtverbund

Bei den beiden 1:0-Erfolgen konnte sich der 29-Jährige jeweils auf eine konzentriert und energisch auftretende Abwehrkette verlassen. Ein Sonderlob für die Defensivabteilung wollte Linksverteidiger Christian Günter aber so nicht stehen lassen. "Da muss man alle mit ins Boot nehmen. Klar, wir verteidigen es hinten weg, aber was die vorne bei uns arbeiten, leisten und anlaufen, ist extrem", betonte der Kapitän. "Dazu brauchen sie auch immer noch die Kraft, um wieder in die Tiefe zu gehen, sich anzubieten und dann die Ruhe am Ball zu haben."

Für die spielstarken Freiburger ist es ungewohnt, so viel Zeit im eigenen Strafraum zu verbringen. Mit Blick auf den anstrengenden Herbst kündigte Matthias Ginter an, die Spielkontrolle wieder häufiger selbst übernehmen zu wollen. "Wenn dann die vielen englischen Wochen kommen, können wir nicht immer so Abwehrschlachten wir gegen Stuttgart oder Bochum schlagen", sagte der Abwehrchef. Am kommenden Samstag geht es aber erstmal nach Leverkusen. Dort sollte Flekken noch nicht mit einem ruhigeren Tag rechnen.

Moritz Kreilinger