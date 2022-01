Streich über eigenen Rasen: "Ein richtiges Problem"

Die Bilanz im neuen Freiburger Stadion war bisher noch nicht zufriedenstellend für den SC. Ob es auch am Rasen liegt? Trainer Christian Streich kritisiert den Zustand des eigenen Spielfeldes jedenfalls mit deutlichen Worten.

1:1 gegen Leipzig, 3:1 gegen Fürth, 0:2 gegen Frankfurt, 1:2 gegen Hoffenheim, 2:1 gegen Leverkusen und am Samstag das 2:2 gegen Bielefeld - es war deutlich mehr drin für die Mannschaft von Christian Streich als nur acht Punkte in bisher sechs Auftritten im neuen Europa-Park-Stadion. Ob es auch am schwer bespielbaren Rasen liegt, der so manche Kombination erschwert?

Bei jedem Standard rutschen die Jungs mit dem Standfuß, wenn du einen Bogen läufst, kann es immer sein, du rutscht aus, das kann dann auch spielentscheidend sein. Christian Streich

Der Untergrund jedenfalls sorgt nach dem Umzug Mitte Oktober noch nicht für neue Heimatgefühle. "Der Platz ist leider in keinem guten Zustand, es tut mir sehr leid, dass ich das sagen muss, aber es ist extrem schwierig für beide Mannschaften darauf zu spielen. Wir haben ja aber ein Heimspiel und spielen alle zwei Wochen darauf", sagte Streich nach dem Unentschieden gegen die Arminia und führte die Gründe für seine Klage aus: "Bei jedem Standard rutschen die Jungs mit dem Standfuß, wenn du einen Bogen läufst, kann es immer sein, du rutscht aus, das kann dann auch spielentscheidend sein."

Gegen Bielefeld gab es zwar keinen spielentscheidenden Ausrutscher, den verschenkten Sieg haben sich die SC-Profis und insbesondere Ersatzkeeper Benjamin Uphoff selbst zuzuschreiben, aber der SC-Coach findet: "Das ist echt ein richtiges Problem, das wir da im Moment haben mit dem Platz." Und zeigt sich ratlos: "Jetzt ist Winter, wenn du ihn austauscht, können die Wurzeln eh nicht anwachsen. Ich weiß nicht, was wir machen sollen. Wir haben diesmal kein Wasser drauf gemacht, gegen Leverkusen war es ein bisschen besser, da war Wasser drauf. Aber diesmal konntest du wohl kein Wasser drauf machen."

Freiburger Greenkeeper gefragt

Ein schlechter Rasen ist derzeit in der Bundesliga zwar kein Einzelfall - siehe Berliner Olympiastadion - aber es ist dennoch spannend, ob den Freiburger Greenkeeper gelingt, kurzfristig eine Verbesserung herbeizuführen. "Ich will niemanden in Misskredit bringen", sagt Streich in diese Richtung, betont aber nochmals sein großes Anliegen: "Da geht es um die Qualität des Spiels, unseres Spiels und das des Gegners. Die Qualität leidet und das tut mir echt leid. Es ist schwierig, auf dem Platz ganz gut Fußball zu spielen."