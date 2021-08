Streich über Eggestein: "Maxi wird im Kader sein"

Am Dienstag verabschiedete sich Maximilian Eggestein von seinen Kollegen in Bremen, am Mittwoch wurde er in Freiburg als Neuzugang präsentiert, am Donnerstag trainierte er zum ersten Mal mit seiner neuen Mannschaft und am Samstag wird er wohl schon im Kader gegen Borussia Dortmund stehen.

"Maxi war schon länger in unseren Beobachtungen, jetzt konnten wir es zum Glück realisieren", freute sich SC-Trainer Christian Streich über den Bremer Neuzugang. Obwohl der 24-Jährige am Donnerstag zum ersten Mal in Freiburg mittrainiert hat, wird er gegen den BVB (Samstag, 15.30 Uhr) schon im Kader stehen, kündigte Streich an, "in der Anfangsformation eher nicht, aber ich will das auch nicht ausschließen". Klar sei jedoch, dass Eggestein um seinen Platz im Mittelfeld kämpfen müsse, denn er habe "richtig Konkurrenz" mit Nicolas Höfler, Yannik Keitel und Janik Haberer.

Von den vier genannten werden "immer wieder nur zwei spielen können", so der SC-Coach, außer wenn die Freiburger mit drei Mittelfeldspielern auflaufen, was zuletzt fast nie der Fall war. Er bescheinigt Eggestein "Torgefahr", denn er sei "eher ein Achter als ein tiefer Sechser", und nicht nur deshalb die "ideale Lösung" für die Nachfolge des kurzfristig abgewanderten Baptiste Santamaria. Für den in Bremen ausgebildeten Eggestein spreche auch dessen Erfahrung aus 156 Bundesligaspielen, und dass es keine Sprachbarriere gibt wie bei dem französischen Rekordeinkauf. "Wir können direkt intensiv kommunizieren", sagte Streich.

Intensiver Austausch mit Toprak

Besondere technische Fähigkeiten und eine gute Antizipation habe Eggestein, der in den vergangenen Jahren bei Werder "Höhen und Tiefen erlebt" habe. Als er vor drei Jahren unter anderem noch mit Max Kruse, Davy Klaassen und Claudio Pizarro zusammen gespielt habe, "als es um ihn herum noch gepasst hat in der Mannschaft, lief es gut für ihn, dann wurde es turbulenter". Jetzt hofft Streich, dass der 24-Jährige "in ruhigeres Fahrwasser kommt, wieder an seinen Stärken arbeiten kann und wieder Selbstvertrauen kriegt". Das Umfeld in Freiburg könne dazu beitragen, glaubt der SC-Coach. "Ich bin überzeugt, dass er einen guten Charakter hat, er ist sehr fokussiert und sehr ehrgeizig", so Streich, "es ist super, dass er sich für uns entschieden hat."

Beim schnellen Eingewöhnen wird Eggestein auch helfen, dass er Co-Trainer Florian Bruns schon aus Bremen kennt. Außerdem hat er im Einstandsinterview für die SC-Webseite auch verraten, dass er sich intensiv mit seinem bisherigen Mannschaftskollegen Ömer Toprak ausgetauscht hat, der sechs Jahre beim Sport-Club war und dort zum Profi wurde.