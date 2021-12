Streich über Eggestein: "Maxi darf noch mehr Gädrigkeit entwickeln"

Während Yannik Keitel beim SC Freiburg mal wieder eine Zwangspause einlegen muss, hat sich Maximilian Eggestein im Süden bereits bestens akklimatisiert. Im Baden-Derby gegen Hoffenheim (Samstag, 15.30 Uhr, LIVE! bei kicker) gilt der Ex-Bremer als gesetzt.

Zu Beginn der Saison sah es so aus, als könnte Yannik Keitel seinem ehrgeizigen Ziel näher kommen, Stammspieler beim Sport-Club zu werden. Jetzt wurde der U-21-Nationalspieler nicht zum ersten Mal durch eine Verletzung ausgebremst. "Er ist im Rasen hängen geblieben", berichtete Trainer Christian Streich, dabei hat sich Keitel einen Muskelfaserriss in den Adduktoren zugezogen. Auch wenn es keine "Anpassungsprobleme" bei dem in der Jugend häufig verletzten 21-Jährigen gebe, müsse man "bei ihm gut dosieren mit der Belastung". Außerdem habe er zuletzt nicht viel gespielt, und das verursache "bei den Jungs psychische Anspannung". "Yannik ist ein sehr ehrgeiziger und sehr anständiger junger Mann, ein ganz toller Charakter, sehr reflektiert", lobte der SC-Coach den Mittelfeldspieler aus dem vereinseigenen Nachwuchs, "er hat Potenzial und wir sind überzeugt von ihm." Streich deutete jedoch an, dass sich Keitel möglicherweise selbst zu sehr unter Druck setzt.

Maxi wäre in jeder Mannschaft der Welt ein positives Element. Christian Streich

Außerdem hat er nach Saisonbeginn einen neuen Konkurrenten bekommen, der sich nahtlos in die eingespielte Freiburger Mannschaft eingefügt hat. Maximilian Eggestein hat kaum Eingewöhnungszeit gebraucht, und das hat Streich auch nicht überrascht: "Maxi wäre in jeder Mannschaft der Welt ein positives Element, weil er ein herzlicher, zuvorkommender, netter junger Mann ist. Das würde jeder sagen, auch wenn Sie Florian Kohfeldt oder irgendjemanden fragen." Fußballerisch zeichne ihn aus, dass er gut antizipieren könne, einen sehr guten rechten Fuß und "Griffigkeit" habe. "In der letzten Konsequenz da hat er noch Potenzial, sich zu verbessern - er darf auf dem Platz noch mal mehr Gädrigkeit entwickeln", sagte Streich. Auch wenn er möglicherweise ahnt, was das bedeutet, muss der Ex-Bremer das wahrscheinlich im badischen Wörterbuch nachschlagen. Man könnte gädrig mit unangenehm übersetzen.

Noch keine Prognose bei Schmid

Seit er im August zum Sport-Club wechselte, kam Eggestein immer zum Einsatz, in den vergangenen neun Spielen gehörte er auch immer zur Startelf. Das wird auch im Heimspiel gegen die TSG Hoffenheim so sein. Rechtsverteidiger Jonathan Schmid wird gegen seinen Ex-Club hingegen weiterhin nur zuschauen. Nach seiner schweren Covid-Erkrankung Ende August/Anfang September ist er jetzt aber wieder ins Mannschaftstraining eingestiegen. "Er ist im Zweikampf dabei und geht auch mal ins Gegenpressing", sagte Streich. Es sei eine Entwicklung zu sehen, "und die Werte sind zum Glück auch gut". Eine Prognose, wann der 31-Jährige wieder eine ernsthafte Option für den Kader sein kann, wollte er aber weiterhin nicht abgeben. Schmid hat nur die ersten beiden Spiele der Saison bestritten, dann hat das Coronavirus sein Fußballjahr beendet. Die Hoffnung liegt für ihn bereits auf der Rückrunde.