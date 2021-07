Streich über die Standard-Stärke: "Schlecht zu sein, kann man sich nicht erlauben"

19 der 52 Saisontore erzielte der SC Freiburg zuletzt nach Standardsituationen. Das freut Trainer Christian Streich, wichtig ist ihm aber die Balance.

Seit neuneinhalb Jahren ist Christian Streich Cheftrainer des SC Freiburg. Und seitdem verursacht der Sport-Club nach ruhenden Bällen stets Gefahr. 150-mal trafen Freiburger Spieler, seit Streich die 1. Mannschaft Ende Dezember 2011 übernahm. Rechnet man neben Freistößen, Ecken und Elfmetern auch Tore nach Abstößen und Einwürfen in die Statistik ein, fielen sagenhafte 41 Prozent aller Freiburger Tore nach Standardsituationen. Nur Union Berlin weist eine bessere Quote auf (43 Prozent), geht aber auch erst ins dritte Jahr in der Bundesliga.

Auch vergangene Saison war Streichs Team wieder vorne dabei und mit 19 seiner 52 erzielten Saisontore (37 Prozent) das fünfbeste Standardteam der Liga. Diese traditionelle Stärke sei "elementar wichtig", betont der 56-Jährige, in dessen Trainerteam sich die Co-Trainer Lars Voßler und Florian Bruns um die Thematik kümmern. Denn "Mannschaften, die dabei schlecht sind, stehen in der Liga oft hinten", betont Streich und warnt: "Schlecht zu sein, kann man sich nicht erlauben."

Die Balance muss stimmen

Allerdings legt der SC-Coach auch Wert darauf, nicht von Standardsituationen abhängig zu sein. "Wenn wir da mal durchschnittlich sind, soll es trotzdem reichen, um in der Liga zu bleiben." Die insgesamt 52 Tore in der vergangenen Saison seien ein guter Wert. Es komme eben auf die Balance an. "Viele Standards und viele Tore aus dem Spiel heraus" wären ihm am liebsten, sagt Streich. Von beiden noch fünf, sechs Stück mehr wäre doch ein guter Wert. "Dann sind wir fast schon wie Borussia Dortmund", sagt Streich lachend und fügt hinzu: "Aber das wäre mir ganz recht."