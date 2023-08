Streich über Darvichs Barça-Wechsel: "Wie soll er einen klaren Kopf behalten?"

Top-Talent Noah Darvich (16) verlässt den SC Freiburg gen Barcelona, das hat Trainer Christian Streich unmittelbar nach dem Testspiel gegen den FC Empoli indirekt bestätigt.

Am Freitag erst war die Meldung durchgesickert, am Samstag bestätigte Freiburgs Trainer Christian Streich nach der Generalprobe des SC für den DFB-Pokal am nächsten Wochenende den bevorstehenden Wechsel zumindest indirekt: Top-Talent Noah Darvich wird die Breisgauer verlassen, um sich künftig das Trikot des FC Barcelona überzustreifen.

"Die Jungen haben ja unzählige Vorbilder in finanzieller Hinsicht und in allem", erklärte Streich und schob nach: "Wenn so ein 16-Jähriger sieht, was die ganze Zeit im Fußball abgeht: Wie soll er da einen klaren Kopf behalten?" Deutschlandweit einen Namen hatte sich Darvich bei der U-17-Europameisterschaft gemacht: Mit zwei Toren und vier Vorlagen führte der Offensivspieler sein Team als Kapitän zum EM-Titel (5:4 i.E. gegen Frankreich).

"Sehr schade für die Fußballschule"

Es sei "sehr schade für die Fußballschule und die Leute, die so viel in ihn investiert haben", bedauerte Streich. "Jetzt werden wir sehen, wo der Weg hinführt. Es ist seine Entscheidung und die der Familie, man muss ihm einfach alles Glück wünschen. Ich hoffe, er hat am Ende eine gute Entscheidung getroffen."

In der Freiburger Sommervorbereitung hatte Darvich im ersten Vorbereitungsspiel der Profis gegen den Schweizer Verein Grasshopper Club Zürich noch mitgewirkt und beim überdeutlichen 6:1-Erfolg sogar ein Tor erzielt.

Hinterher hatte Streich betont, dass er selbst "Zeit und Geduld" habe und sprach zugleich die Hoffnung aus, dass selbiges auch auf alle Freiburger Talente zutreffen würde - gewiss ein klarer Appell an den ehrgeizigen Youngster. Dieser war in der kommenden Saison fest in der Drittliga-Mannschaft eingeplant.

Darvich aber hat offenbar andere Pläne. In Freiburg besitzt er noch Vertrag, würde also auf jeden Fall eine Ablöse einbringen. Ob der Antreiber in Katalonien für die erste Mannschaft eingeplant ist, erscheint fraglich. Viel wahrscheinlicher dürfte seine Zukunft - zumindest vorerst - in der weltberühmten Jugendakademie "La Masia" liegen.