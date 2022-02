Streich über Baumgart: "Es kann sein, dass der eine oder andere Spieler was vermisst"

Wenn Freiburg am Samstag in Köln spielt, fehlt FC-Coach Steffen Baumgart. Wie Christian Streich diesen Ausfall vor dem Hintergrund eigener Erfahrung einschätzt und warum Winterzugang Hugo Siquet schon morgen in der 3. Liga spielt.

In der Bundesligapause haben Streich und sein Trainerteam, auch auf Empfehlung der medizinischen Abteilung, die Belastung für die Profis bewusst heruntergefahren. "Wir wollten die Jungs in Ruhe lassen, es ging darum, Kraft zu tanken", erklärt der SC-Trainer. Sein erster Eindruck vom am Montag gestarteten neuen Arbeitsalltag am Europa-Park-Stadion ist positiv: "Die Trainingsplätze sind gut. Auch hier haben wir einen schönen Rundumblick auf Kandel oder Schönberg."

Die neuen Räumlichkeiten gelte es nun einzurichten und mit Leben zu füllen. "Wir Trainer sitzen weiterhin zusammen, haben aber jetzt mehr Räume zum Ausweichen und insgesamt mehr Platz", erzählt Streich, der nun einen deutlich längeren Anfahrtsweg hat: "Ich hatte über viele Jahre nur ein paar Minuten mit dem Fahrrad zur Fußballschule oder zum Dreisamstadion - jetzt sind andere dran mit einer kürzeren Anfahrt."

Vorsicht vor Modestes Kopfballstärke

Die Anfahrt vom neuen Stadion aus nach Köln verkürzt sich auch um ein paar Kilometer, das wird allerdings für die Partie gegen den FC keine Rolle spielen. Streich erwartetet einen "wuchtigen und aggressiven" Gegner mit den bekannten Offensivwaffen. Ein insgesamt schnelles Spiel in die Spitze, das gerne über außen und dann mit Flanken auf die kopfballstarken Stürmer Anthony Modeste und Sebastian Andersson vorgetragen wird. "Modeste macht viele Tore und hat in jedem Spiel, auch wenn er nicht trifft, mindestens eine gute Kopfballchance", zollt Streich dem Franzosen Respekt, der beim 1:1 im Hinspiel "ein überragendes Kopfballtor" erzielt habe.

Mit Modeste ist wieder zu rechnen, fehlen wird allerdings sein großer Förderer und "Wiederentdecker" Steffen Baumgart. Der Kölner Trainer, der sein Team an der Seitenlinie mit hohem Körpereinsatz beinahe unaufhörlich antreibt, fällt wegen einer Coronainfektion aus. "Es ist immer schade, wenn ein Trainer fehlt. Das ist sehr unangenehm. Das ist mir auch schon passiert, als ich es so im Rücken hatte und zwei Spiele gefehlt habe. Ich glaube, dem Steffen geht’s gut, auch wenn es ihn mit Omikron leider erwischt hat", sagt Streich und erinnert an seine kurze Krankheitspause zu Beginn der Saison 2018/19.

Freiburg verlor in Streichs Abwesenheit beide Spiele

Ist Baumgarts Fehlen nun ein Vorteil für Freiburg? "Es kann in alle Richtungen gehen, ich weiß nicht, ob es entscheidend ist, wenn der Trainer mal nicht an der Linie steht. Besonders, wenn es einem gesundheitlich gut geht, kann man vorher mit der Mannschaft sprechen, eine Video-Schalte machen, wenn man es für richtig hält und die Abläufe sind ja dann im Wesentlichen sehr ähnlich, so war es bei uns damals auch", meint Streich, dessen Team damals allerdings beide Spiele während seiner Abwesenheit (0:2 gegen Frankfurt und 1:3 bei Hoffenheim) verloren hatte.

Es könnte also doch ein kleiner Faktor sein. "Seine starke Präsenz wäre dann nicht da", sagt Streich in Bezug auf Baumgart, "es kann schon sein, dass der eine oder andere Spieler ein kleines bisschen was vermisst. Das ist schon möglich." Selbst vermisst Streich aktuell keine wesentliche personelle Option, nachdem Woo-Yeong Jeong als einziger Länderspielfahrer gesund von den WM-Qualifikationspartien mit Südkorea zurückgekehrt ist.

Während nur die bisher noch nicht eingesetzten Nachwuchskräfte Kimberly Ezekwem und Nishan Burkart nicht zur Verfügung stehen, reisen auch drei andere Jungprofis nicht mit nach Köln, sondern kommen schon morgen beim Freiburger Drittligaheimspiel gegen Viktoria Köln zum Einsatz. Neben den mit der U 23 bestens vertrauten Noah Weißhaupt und Kiliann Sildillia steht für den 19 Jahre alten Winterzugang Hugo Siquet nach dessen Testspieldebüt vorige Woche gegen Sandhausen die nächste Premiere an.

Siquet erhält in der 3. Liga Spielpraxis

Streich hofft nach intensiven Gesprächen, dass der für 4,5 Millionen Euro von Standard Lüttich verpflichtete Rechtsverteidiger und dessen Umfeld diese Maßnahme nicht als Degradierung, sondern als wichtigen Baustein im Entwicklungsprozess verstehen. "Die 3. Liga hat ein gutes Niveau, dort kann er lang spielen, dann haben wir wieder ein neues Video, das wir analysieren können, um dann weiter hart mit ihm zu trainieren, vor allem im athletischen Bereich", betont Streich den in seinen Augen kaum ersetzbaren Wert von Spielpraxis.