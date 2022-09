Streich über Baumann: "Ich kann ihn ja nicht vollschwätzen"

400. Bundesliga-Spiel und das auch noch zu null. Für Oliver Baumann gab es am Sonntagabend wärmste Worte von allen Seiten. Ans Karriereende denkt der Schlussmann der TSG Hoffenheim noch lange nicht, dafür aber an die WM in Katar. Zumindest ein bisschen.

Manchmal muss man zurücktreten. Also nicht von seinem Amt als Trainer, das wäre dann doch skurril nach 14 Punkten aus sieben Spielen. Nein, in der Bewertung von Oliver Baumann, der beim 0:0 der TSG gegen den SC Freiburg sein 400. Bundesliga-Spiel absolvierte. Da überließ André Breitenreiter seinem Gegenüber Christian Streich den Großteil der Lobeshymne, weil der ihn länger kenne. Als "außergewöhnliche Persönlichkeit, die sich trotz großer Erfolge nullkommanull verändert hat", charakterisierte Streich seinen Ex-Spieler, der 2014 vom Breis- in den Kraichgau wechselte.

Und dann sagte Streich Sachen, die halt nur Streich sagt: "Wir reden nicht viel, es reicht, wenn wir uns anschauen und uns in den Arm nehmen. Das ist so gut. Wir müssen uns ja konzentrieren. Ich kann ihn ja nicht vollschwätzen, wenn er das Tor verteidigen muss. Solchen Menschen begegnen zu dürfen, ist ein Geschenk." Eine Art Ritterschlag für den TSG-Kapitän, dessen bisheriges Wirken als Sportler und Führungspersönlichkeit freilich auch Breitenreiter lobte: "Fantastischer Mensch, großartiger Torwart."

Es ist fast ein wenig schade, dass Baumann das wahrscheinlich gar nicht mitbekommen wird, weil er nach eigener Aussage die Pressekonferenzen nie schaut. Mutmaßlich regeneriert er lieber, wenn die Trainer sprechen. Das würde die große Zahl an Spielen im mittleren Torwartalter erklären.

Wo ist die Grenze? "Ich fühle mich gut, mal schauen, was der Körper hergibt. Ich habe schon noch Bock, eine Weile zu spielen. Außer es kommt irgendwann der Moment, wo ich das Wochenende frei haben will, weil ich das mein ganzes Leben lang nicht hatte", sagte der 32-Jährige nach dem torlosen Remis, das seinen Vorderleuten viel Arbeit abverlangte, ihm selbst vergleichsweise wenig. Zweimal war Baumann gefragt, gegen Ritsu Doan und Michael Gregoritsch. Zweimal parierte der Schlussmann gewohnt souverän und abgeklärt.

Baumann zur WM? "Der Kontakt ist da"

Genau so cool reagierte der gebürtige Breisacher auf Nachfragen zur Wüsten-WM in Katar, schließlich hatte erst vergangene Woche beim 4:1 gegen Mainz 05 Bundestrainer Hansi Flick zugesehen. Glaubt er also, dass er Chancen auf eine Nominierung für die Winterspiele hat? "Der Kontakt ist da", sagt Baumann, der erstmals im September 2020 fürs DFB-Team nominiert worden war, damals noch von Joachim Löw.

In der aktuellen Länderspielpause setzt Flick als dritte Kraft hinter den gesetzten Manuel Neuer (FC Bayern) und Marc-André ter Stegen (FC Barcelona) auf den Frankfurter Kevin Trapp. Das ist ein eindeutiger Fingerzeig für Katar. Dennoch betont Baumann: "Ich habe sehr gutes Feedback bekommen, wir werden sehen, was die Spiele bringen. Grundsätzlich hätte ich Bock, klar." Ganz abgehakt hat der Hoffenheimer die Nationalelf also keinesfalls.