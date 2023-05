Streich über Abschiede und die Zukunft: "…dann brauchen wir keine Angst haben"

Nach dem Ende der besten Saison in seiner Ära muss Freiburgs Trainer Christian Streich den Abschied von mindestens drei Spielern verkraften. Er hofft, dass kein weiterer Leistungsträger geht und sieht den SC trotz seiner Mahnungen für kommende Saison gewappnet.

Jonathan Schmid will zwar noch weiterhin Fußball spielen, wird nach Lage der Dinge aber eher nicht in der Bundesliga bleiben. Dort blieb ihm beim 1:2 in Frankfurt am Samstag ein großes, rundes Jubiläum verwehrt. Und auch Nils Petersen (Karriereende), der wie Schmid den SC verlässt, kam im finalen Akt der Saison nicht mehr auf die Bühne. "Ich hätte Nils und Johnny gerne noch gebracht, konnte ich aber nicht", sagte Streich mit Blick auf das enge Spiel, in dem zwischenzeitlich nochmals die Champions-League-Tür für den SC offen gestanden hatte: "Johnny hat jetzt 299 Bundesliga-Spiele, aber 299 ist fast die schönere Zahl als 300, finde ich irgendwie."

Den Bundesliga-Rekordfranzosen, der schon in der A-Jugend unter ihm gespielt hatte, würdigte Streich wie auch Petersen bereits in den vergangenen Wochen. Auf explizite Nachfrage hielt der 57-Jährige in Frankfurt aber noch eine abschließende Lobrede auf Petersen, den SC-Rekordtorjäger.

Streich über Petersen: "Er hat mich brutal unterstützt

"Ich habe achteinhalb Jahre mit Nils gearbeitet. Er hat die Mannschaft unglaublich getragen mit Toren und einer unglaublichen Persönlichkeit. Wir hatten immer wieder viele Gespräche, er hat mich brutal unterstützt", erzählte Streich: "Er hat gesagt, Trainer, alles okay, jetzt kickt der und der und dann komme ich. Wir hatten keine zwei Nils, sonst hätten wir in der ersten Halbzeit den einen und nach der Pause den anderen Nils bringen können. Er ist bei Olympia gewesen. Er ist deutscher Nationalspieler geworden auf dem Weg. Das hat mit seiner unglaublichen Qualität als Spieler, aber auch seiner unglaublichen Qualität als Mensch zu tun."

Der Abschied falle ihm sehr schwer. "Es gefällt mir überhaupt nicht, dass ich Nils nächstes Jahr nicht jeden Tag sehen kann. Aber es geht mir schon mein ganzes Trainerleben so. Es kommen dann andere gute Jungs, aber das Loslassen gefällt mir nicht." Ähnliches dürfte für Schmid gelten, der allerdings zuletzt noch deutlich weiter als Petersen von seiner früheren Topform entfernt war.

Sportlich gravierender ist daher ein anderer Abgang. "Wir verlieren Mark Flekken, das ist ein sehr, sehr, sehr guter Torwart", so Streich über den Niederländer, der zum FC Brentford wechseln und durch Eigengewächs Noah Atubolu ersetzt wird: "Mal schauen, wen wir noch verlieren. Ich hoffe es nicht, aber es kann beim SC Freiburg immer sein."

Bei Lienhart gibt es bald Klarheit

In den vergangenen Wochen stand noch ein Fragezeichen hinter Stamm-Innenverteidiger Philipp Lienhart. Dessen vertragliche Ausstiegsklausel verliert allerdings in Kürze ihre Gültigkeit, in dieser Personalie ist also bald mit Klarheit zu rechnen. Ein Angebot auf Vertragsverlängerung liegt dem Österreicher schon länger vor.

Davon abgesehen ist insgesamt kein größerer Umbruch zu befürchten. Dementsprechend blickt auch Streich trotz seiner Mahnung („Wir können niemandem versprechen, dass wir nächstes Jahr annähernd so erfolgreich sind wie dieses Jahr - egal was wir machen“ ) zuversichtlich in die Zukunft: "Was die Mannschaft insgesamt geschafft hat, ist unglaublich. Wenn wir mit der Mentalität und dieser Haltung weitermachen, auch wenn es mal nicht so läuft, brauchen wir keine Angst haben vor nächster Saison. Aber es wird eine große Herausforderung."

Die auch darin liegt, erneut von Klubs gejagt zu werden, die finanziell nach wie vor größere Möglichkeiten haben, aber sportlich schlechter abschnitten. "Es ist es wieder eine Ausnahmesituation. Wir bewegen uns in Bereichen, die für diesen Verein vor vier, fünf Jahren unvorstellbar gewesen wären", sagt Streich und weiß: "Nur, diese Bereiche sind nicht gesichert. Die finden es nicht so lustig in anderen Vereinen, dass wir jetzt Fünfter sind und sie hintendran."